Харьков засыпало снегом (фото, видео)

13:16, 22 ноября 2020
109

На сегодня синоптики прогнозировали по всей территории Украины морозную погоду.

В Харькове выпал снег / Telegram, ТРУХА Харьков
В Харькове выпал снег / Telegram, ТРУХА Харьков

В Харькове вечером 21 ноября выпало много снега, местные жители делятся в сети снимками заснеженных улиц города.

Снимки опублинованы в Telegram-канале "ТРУХА".

В Укргидрометцентре рассказали, почему в ноябре в Украине выпал снег (видео)

Первый снег 2020 выпал в Харькове еще неделю назад, 15 ноября. Однако тогда он был влажным, и большая его часть растаяла.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали по всей территории Украины морозную погоду. В северо-восточных областях и на востоке прогнозировался мокрый снег.

Больше новостей по теме

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: снегНовости Харькова
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
76 %
762 мм
3.4 м/с
9 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять