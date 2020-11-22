Харьков засыпало снегом (фото, видео)

На сегодня синоптики прогнозировали по всей территории Украины морозную погоду.

В Харькове выпал снег / Telegram, ТРУХА Харьков

В Харькове вечером 21 ноября выпало много снега, местные жители делятся в сети снимками заснеженных улиц города.

Снимки опублинованы в Telegram-канале "ТРУХА".

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Первый снег 2020 выпал в Харькове еще неделю назад, 15 ноября. Однако тогда он был влажным, и большая его часть растаяла.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали по всей территории Украины морозную погоду. В северо-восточных областях и на востоке прогнозировался мокрый снег.

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