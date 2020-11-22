Харьков засыпало снегом (фото, видео)
На сегодня синоптики прогнозировали по всей территории Украины морозную погоду.
В Харькове вечером 21 ноября выпало много снега, местные жители делятся в сети снимками заснеженных улиц города.
Снимки опублинованы в Telegram-канале "ТРУХА".
В Укргидрометцентре рассказали, почему в ноябре в Украине выпал снег (видео)
Первый снег 2020 выпал в Харькове еще неделю назад, 15 ноября. Однако тогда он был влажным, и большая его часть растаяла.
Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали по всей территории Украины морозную погоду. В северо-восточных областях и на востоке прогнозировался мокрый снег.
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