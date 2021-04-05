Великобританию накрыли внезапные морозы и выпал снег (видео)
После теплого солнечного утра погода настолько испортилась, что снег кое-где лежал заметным слоем.
Всю Великобританию накрыли внезапные морозы - температура там упала до минус семи градусов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
После теплого солнечного утра погода настолько испортилась, что снег кое-где лежал заметным слоем.
Прогнозируют что радикальное изменение температуры продержится несколько дней - последняя возможность для ребятишек достать в этом сезоне санки.
Великобританию накрыли внезапные морозы и выпал снег
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