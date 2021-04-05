Великобританию накрыли внезапные морозы и выпал снег (видео)

18:13, 5 апреля 2021
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После теплого солнечного утра погода настолько испортилась, что снег кое-где лежал заметным слоем.

Радикальное изменение температуры продержится несколько дней / скриншот из видео
Радикальное изменение температуры продержится несколько дней / скриншот из видео

Всю Великобританию накрыли внезапные морозы - температура там упала до минус семи градусов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После теплого солнечного утра погода настолько испортилась, что снег кое-где лежал заметным слоем.

Прогнозируют что радикальное изменение температуры продержится несколько дней - последняя возможность для ребятишек достать в этом сезоне санки.

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Автор: Денис Прядко

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Теги: Великобритания
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