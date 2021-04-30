Заморозки покинут Украину.

В Украине на Пасху, 2 мая, будет тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температура воздуха в дневные часы ожидается +15°...+20°, местами - до +20°...+24°.

Ночью - свежее, но без заморозков: +7°...+13°, на северо-западе и западе +4°...+10°.

Завтра, в субботу, 1 мая, дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье, на Пасху дожди предполагаются ночью в западных областях.

"Затем, постепенно, с утра до вечера дожди с грозами будут следовать в восточном направлении и захватывать в течение 2-го мая север, центр, юг (кроме Запорожья и Крыма)", - написала Диденко.

В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны.

В Киеве завтра без осадков. На Пасху будет звездно, прохладно, +9°...+12°.

"Днем 2-го мая начнет прибывать комфортное тепло, увеличиваться облачность, усилится юго-восточный ветер и вечером в воскресенье нашу дорогую столицу помоет хороший ливень, а гроза всем расскажет, что Пасха пришла в Украину", - резюмировала синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак