"Морозы продолжатся": синоптик сделала неутешительный прогноз для украинцев

По словам Натальи Диденко, завтра в Украине будет бушевать антициклон Dragica.

В Украине еще несколько дней продержится морозная погода / фото УНИАН

Завтра в Украине будет бушевать антициклон, но морозы в стране еще продолжатся.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Украина завтра, 19 января, на Крещение, будет принадлежать мощной зоне высокого атмосферного давления, антициклона по имени Dragica. Поэтому существенных осадков у нас не ожидается", - пояснила синоптик.

По ее словам, только в западной части Украины ожидается снег. Также небольшой снег возможен во вторник в Крыму.

"Морозы еще будут продолжаться. Ближайшей ночью ожидается -17...-24 градуса, завтра днем -9...-15 градусов", - рассказала Диденко.

По ее словам, в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже почувствуются первые движения грядущего потепления, там в течение дня будет -4...-7 градусов.

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