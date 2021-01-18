"Морозы продолжатся": синоптик сделала неутешительный прогноз для украинцев
По словам Натальи Диденко, завтра в Украине будет бушевать антициклон Dragica.
Завтра в Украине будет бушевать антициклон, но морозы в стране еще продолжатся.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"Украина завтра, 19 января, на Крещение, будет принадлежать мощной зоне высокого атмосферного давления, антициклона по имени Dragica. Поэтому существенных осадков у нас не ожидается", - пояснила синоптик.
По ее словам, только в западной части Украины ожидается снег. Также небольшой снег возможен во вторник в Крыму.
"Морозы еще будут продолжаться. Ближайшей ночью ожидается -17...-24 градуса, завтра днем -9...-15 градусов", - рассказала Диденко.
По ее словам, в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже почувствуются первые движения грядущего потепления, там в течение дня будет -4...-7 градусов.
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