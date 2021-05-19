Сейчас Украина находится в теплой воздушной массе.

До конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться.

Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает РБК-Украина.

"Пока, по предварительным расчетам, жары до 30° в наших широтах мы не видим", - сказала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

Читайте такжеАномальная жара, грозы и бури: синоптик дал подробный прогноз на лето в Украине

"Сейчас Украина находится в теплой воздушной массе в целом. Нет арктического воздуха, ветер преимущественно южных направлений. Но тепла нет, поскольку в дневные часы циклоническая деятельность, осадки не дают солнцу беспрепятственно прогреть приземный слой воздуха. Поэтому мы видим, что такая температура", - сказала синоптик.

Как отметила синоптик, температура, которая наблюдается в Украине в целом достаточно комфортная, как для весеннего месяца.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак