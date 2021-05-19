До конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться.
Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает РБК-Украина.
"Пока, по предварительным расчетам, жары до 30° в наших широтах мы не видим", - сказала она.
По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.
Читайте такжеАномальная жара, грозы и бури: синоптик дал подробный прогноз на лето в Украине
"Сейчас Украина находится в теплой воздушной массе в целом. Нет арктического воздуха, ветер преимущественно южных направлений. Но тепла нет, поскольку в дневные часы циклоническая деятельность, осадки не дают солнцу беспрепятственно прогреть приземный слой воздуха. Поэтому мы видим, что такая температура", - сказала синоптик.
Как отметила синоптик, температура, которая наблюдается в Украине в целом достаточно комфортная, как для весеннего месяца.
Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:
- Метр воды и улицы-реки: Червоноград и Ковель затопило из-за обильных ливней (фото, видео)
- На Украину налетит сильный ветер: объявлен первый уровень опасности
- В Тихом океане произошло сильное землетрясение
- Спасатели предупреждают о непогоде: в ближайшие часы на Украину налетят грозы
- Маленькая Венеция: ливень затопил киевскую улицу (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram