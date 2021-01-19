Снегопады и мороз: синоптик рассказал, какой погоды ждать украинцам в феврале

09:41, 19 января 2021
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Весь месяц ожидаются "температурные качели".

В следующем месяце оидаются "температурные качели" / фото УНИАН
В следующем месяце ожидаются "температурные качели" / фото УНИАН

В последний месяц зимы в этом году ожидаются "температурные качели".

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

По словам синоптика, в первых числах февраля будет мороз -10°...-14°. Ночью температура воздуха упадет до -20°. Также ожидаются и снегопады.

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Теплеть начнет с 4 февраля. До 7 числа столбики термометров покажут -6°...-8°. А 8-10 февраля температура поднимется на несколько градусов. А еще 6 и 7 числа ожидаются снегопады.

Горбань прогнозирует, что с 10 по 12 февраля температура воздуха вновь упадет до -6°. 13 февраля немного потеплеет (-1°...-2°), ожидается снегопад. А 14 февраля похолодает до -10° днем и -13°...-17° ночью.

Но уже с 18 февраля в Украине начнется потепление. Будет от -3° до +2°. 

Также 20, 25 и 27 февраля ожидается дождь со снегом.

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Автор: УНИАН

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Теги: погодасиноптикпрогноз погодыпогода в Украине
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