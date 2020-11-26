Приближается атмосферный фронт: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Уже завтра, 27 ноября, к Украине приблизится атмосферный фронт циклона Tanja.

Атмосферный фронт принесет в Украину осадки / фото УНИАН

К Украине приближается атмосферный фронт циклона Tanja, который принесет дожди и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, уже завтра, 27 ноября, к Украине приблизится атмосферный фронт циклона Tanja и обусловит осадки в западных, северных и немного в центральных областях.

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Диденко сообщила, что температура воздуха завтра несколько снизится и в течение дня составит +2°...+7°. А на юге наоборот потеплеет - ожидается +10°...+13°.

В Киеве завтра будет облачно, прохладно, до + 4°, может немного покапать дождь. А 28-29 ноября станет больше влаги, холода и осадков.

"Синоптический комфорт существенно ухудшится в воскресенье, когда на нас прыгнет та Tanja и принесет дождь и мокрый снег. Разве что до востока непогода не доберется", - рассказала синоптик.

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