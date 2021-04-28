Этой ночью еще ожидаются заморозки, но на майские праздники сильно потеплеет.

В ночь на четверг, 29 апреля, в Украине еще будут наблюдаться заморозки. Но в следующие двое суток они прекратятся, а дневная температура поднимется до +14°...+19°.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина.

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"Еще ближайшей ночью в Украине будут заморозки, преимущественно на почве. Но на северо-востоке еще будут в воздухе: 0°...-3°, 0°...-4°", - сказала она.

Как отметила Голеня, таким образом в ближайшую ночь заморозки ослабеют, "а в дальнейшем уже ожидаем повышения температуры как ночной, так и дневной".

По прогнозу Укргидрометцентра, ночная температура в следующие двое суток перейдет в диапазон +5°...+10°. А дневная температура поднимется до +14°...+19°, на юге - до +20°.

В пятницу, 30 апреля, с запада на восток пройдет атмосферный фронт.

"Дожди будут в западных, северных, центральных областях, но не очень большие. В субботу и воскресенье, 1-2 мая, можно ожидать больше +20°. Это особенно южные, центральные и восточные области", - сообщила Голеня.

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Автор: Елена Пилипчак