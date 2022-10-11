По прогнозам, минусовая температура ожидается на северо-востоке Украины.

В Украине ближайшей ночью ожидаются морозы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, минусовая температура ожидается на северо-востоке Украины.

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"Ближайшей ночью ожидается +3...+10 градусов, на северо-востоке от 1 мороза до 4 тепла", - сообщила она.

По словам синоптика, на погоду в Украине влияет антициклон, поэтому 12 октября в большинстве областей осадков не предвидится. Только в Карпатах и вокруг них могут быть небольшие дожди.

"Какие-то условные две капли вероятны завтра на Черниговщине и Киевщине, но такое, максимум морось", - уточнила синоптик.

В течение дня среды столбики термометров в Украине поднимутся до вполне комфортных осенних +13...+18 градусов.

"По неделе резких изменений в погоде пока не видно", - резюмировала Наталья Диденко.

Какая погода будет в Украине в ближайшую неделю

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается похолодание. Снижение температура будет наблюдаться в первой половине недели, однако к выходным погода стабилизируется и столбики термометров медленно поползут вверх.

По словам народного синоптика Сатнислава Щедрина, уже с сегодняшнего дня циклон и его атмосферные фронты покинут всю территорию Украины. Благодаря этому в ближайшее время ожидается теплая и сухая погода.

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