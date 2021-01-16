Сильные морозы в Украине продержатся еще три дня: прогноз погоды (карта)
Медики рассказали украинцам, как правильно одеваться в морозную погоду и уберечь свое здоровье от низких температур.
Погода в Украине 16 января продолжает свирепствовать. По всей стране ударят морозы, температура будет колебаться от -4 до -14 градусов. В большинстве регионов осадков не будет. Только западные области накроют снегопады.
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По данным Укргидрометцентра, местами в северных областях до 21 градусов мороза, днем до 10-16 градусов мороза. Температура постепенно будет падать все ниже и ниже. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 17-18 января холодная погода сохранится.
Сильных садков в Украине ожидать не стоит, будет идти снег только на Западе – в Луцке, Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком.
В других регионах стоит ждать ясной погоды. Теплее всего будет в оккупированном Крыму – столбик термометра там опустится лишь до -4...-6 градусов.
Больше морозы ударят на Севере – в Чернигове и Сумах. Жителям этих украинских регионов следует надеяться на -12...-14 градусов.
По Киеву 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, днем до 11-15 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится, сообщили в ГСЧС.
По Киевской области 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до 21 градуса мороза, днем до 11-16 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.
К слову, синоптик Наталья Диденко в Facebook предупредила, что с субботы морозы в Украине только укрепляться.
"На Голодную кутью и Крещение (18 – 19 января) морозы окрепнут еще на несколько градусов. Поэтому любители нырять в проруби – хорошо подумайте", – отметила она.
Как не замерзнуть и не заболеть: советы медиков
В такую погоду нужно тщательно следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации специалистов. В Центре Общественного здоровья рассказали украинцам, как правильно одеваться в такую погоду и уберечь свое здоровье от низких температур. Свои рекомендации они разместили на Facebook.
"Самое лучшее, если вы оденетесь, как капуста – многослойно. "Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев:
- белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье)
- средний слой (свитер, кофта)
- верхний слой (куртка, штаны, шарф, шапка, перчатки).
Чем больше слоев одежды – тем теплее. Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов. Одежда необязательно должна быть толстой и сковывать движения, главное – многослойность и просторность: между разной одеждой создается воздушное пространство, в котором будет удерживаться тепло", - говорят специалисты.
Также они рекомендуют не оставлять открытыми конечности и голову, так как через ладони и оголенную голову человек теряет тепло и может быстро заболеть. К тому же негативно холод влияет на волосы – они становятся ломкими и тусклыми.
"Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не передавливать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение", - советуют эксперты.
Погода в Украине
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- Донецк-8°... -15°
- Житомир-13°... -17°
- Запорожье-5°... -16°
- Ивано-Франковск-7°... -15°
- Киев-14°... -18°
- Кропивницкий-6°... -22°
- Луганск-8°... -18°
- Луцк-10°... -13°
- Львов-9°... -11°
- Николаев-3°... -15°
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- Ровно-13°... -18°
- Симферополь+1°... -5°
- Сумы-14°... -28°
- Тернополь-10°... -13°
- Харьков-11°... -26°
- Херсон-3°... -13°
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