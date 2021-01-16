Сильные морозы в Украине продержатся еще три дня: прогноз погоды (карта)

Медики рассказали украинцам, как правильно одеваться в морозную погоду и уберечь свое здоровье от низких температур.

Украину охватят сильные морозы / фото REUTERS

Погода в Украине 16 января продолжает свирепствовать. По всей стране ударят морозы, температура будет колебаться от -4 до -14 градусов. В большинстве регионов осадков не будет. Только западные области накроют снегопады.

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По данным Укргидрометцентра, местами в северных областях до 21 градусов мороза, днем до 10-16 градусов мороза. Температура постепенно будет падать все ниже и ниже. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 17-18 января холодная погода сохранится.

Сильных садков в Украине ожидать не стоит, будет идти снег только на Западе – в Луцке, Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком.

В других регионах стоит ждать ясной погоды. Теплее всего будет в оккупированном Крыму – столбик термометра там опустится лишь до -4...-6 градусов.

Больше морозы ударят на Севере – в Чернигове и Сумах. Жителям этих украинских регионов следует надеяться на -12...-14 градусов.

По Киеву 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, днем до 11-15 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится, сообщили в ГСЧС.

По Киевской области 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до 21 градуса мороза, днем до 11-16 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

К слову, синоптик Наталья Диденко в Facebook предупредила, что с субботы морозы в Украине только укрепляться.

"На Голодную кутью и Крещение (18 – 19 января) морозы окрепнут еще на несколько градусов. Поэтому любители нырять в проруби – хорошо подумайте", – отметила она.

Прогноз погоды на 16 января / данные Укргидрометцентра

Как не замерзнуть и не заболеть: советы медиков

В такую погоду нужно тщательно следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации специалистов. В Центре Общественного здоровья рассказали украинцам, как правильно одеваться в такую погоду и уберечь свое здоровье от низких температур. Свои рекомендации они разместили на Facebook.

"Самое лучшее, если вы оденетесь, как капуста – многослойно. "Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье) средний слой (свитер, кофта) верхний слой (куртка, штаны, шарф, шапка, перчатки).

Чем больше слоев одежды – тем теплее. Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов. Одежда необязательно должна быть толстой и сковывать движения, главное – многослойность и просторность: между разной одеждой создается воздушное пространство, в котором будет удерживаться тепло", - говорят специалисты.

Также они рекомендуют не оставлять открытыми конечности и голову, так как через ладони и оголенную голову человек теряет тепло и может быстро заболеть. К тому же негативно холод влияет на волосы – они становятся ломкими и тусклыми.

"Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не передавливать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение", - советуют эксперты.

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