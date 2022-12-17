Теплее всего будет в Крыму, однако и в других областях ожидается теплая погода до +10°...+14°.

Сегодня, 17 декабря, в Украине продолжится потепление. Выше всего столбики термометров поднимутся в Крыму - до +18°, однако и в других областях на юге, в центре и на востоке ожидается заметное повышение температуры. Осадки в виде дождей, снега или мокрого снега ожидаеются везде, кроме большинства южных областей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня столбики термометров покажут 0°...+4°. Ожидается пасмурная погода и много осадков: снег и мокрый снег.

На севере Украины сегодня будет холоданее всего. Здесь воздух в течение дня прогреется всего до +1°...+3°. Также будет пасмурно. Ожидаются дожди, а апри снижении температуры в Житомирской области вероятен мокрый снег.

Видео дня

В центральных областях тепло распределится неравномерно. В Винницкой и Черкасской области столбики термометров покажут +4°...+6°, а на остальной территории воздух прогреется до +8°...+12°. Ожидаются дожди.

На востоке Украины сегодня также будет относительно тепло. Здесь будет доминировать небольшая облачность, дожди, а температура поднимется до +8°...+9°.

На юге Украины сегодня будет теплее всего. Здесь температура будет держаться в пределах +11°...+14°, а в Крыму потеплеет до +18°. Ожидается сухая погода, лишь в Одесской области вероятны дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: