После пожаров Калифорнию и Неваду накрыли снегопады и рекордный холод (видео)

В Калифорнии за выходные на горнолыжном курорте выпало 46 см снега.

В Калифорнии выпал снег / Twitter

С пятницы, 6 ноября 2020 года, последовавшие друг за другом холодные фронты принесли в Калифорнию рекордную температуру и сильный снегопад после нескольких месяцев жаркой погоды и лесных пожаров в штате. В нескольких районах Невады также были побиты рекорды однодневных снегопадов.

Об этом сообщает The Watchers.

Читайте также В Калифорнии с новой силой разгораются лесные пожары (фото, видео)

В Калифорнии за выходные на горнолыжном курорте Сьерра-ат-Тахо выпало в общей сложности 46 см снега.

Дневные температуры упали до +10°.

Национальная метеорологическая служба (NWS) прогнозирует, что температура будет значительно ниже средней в регионе. Возможны заморозки.

«Заморозки убьют посевы, другую чувствительную растительность и, возможно, повредят незащищенный водопровод», - предупредили синоптики.

В соседнем штате Невада рекорды однодневных снегопадов были побиты в нескольких районах, включая Рино, Карсон-Сити и Йерингтон.

На большей части территории зарегистрированы рекордные для этого времени 13 см снежного покрова.

«Обычно первый снегопад и происходит примерно в середине ноября, но что необычно, так это количество выпавшего снега», - сообщает американский телеканал KRNV-DT.

Журналисты отмечают, что в Рино (Невада) видели такое количество снега только два раза в истории до 8 ноября. В регионе уже около 130 лет ведется учет. Так что они считают это настоящим рекордом.

Масштабные лесные пожары в США