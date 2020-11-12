После пожаров Калифорнию и Неваду накрыли снегопады и рекордный холод (видео)
В Калифорнии за выходные на горнолыжном курорте выпало 46 см снега.
С пятницы, 6 ноября 2020 года, последовавшие друг за другом холодные фронты принесли в Калифорнию рекордную температуру и сильный снегопад после нескольких месяцев жаркой погоды и лесных пожаров в штате. В нескольких районах Невады также были побиты рекорды однодневных снегопадов.
Об этом сообщает The Watchers.
В Калифорнии с новой силой разгораются лесные пожары (фото, видео)
В Калифорнии за выходные на горнолыжном курорте Сьерра-ат-Тахо выпало в общей сложности 46 см снега.
Дневные температуры упали до +10°.
Национальная метеорологическая служба (NWS) прогнозирует, что температура будет значительно ниже средней в регионе. Возможны заморозки.
«Заморозки убьют посевы, другую чувствительную растительность и, возможно, повредят незащищенный водопровод», - предупредили синоптики.
В соседнем штате Невада рекорды однодневных снегопадов были побиты в нескольких районах, включая Рино, Карсон-Сити и Йерингтон.
На большей части территории зарегистрированы рекордные для этого времени 13 см снежного покрова.
«Обычно первый снегопад и происходит примерно в середине ноября, но что необычно, так это количество выпавшего снега», - сообщает американский телеканал KRNV-DT.
Журналисты отмечают, что в Рино (Невада) видели такое количество снега только два раза в истории до 8 ноября. В регионе уже около 130 лет ведется учет. Так что они считают это настоящим рекордом.
Масштабные лесные пожары в США
В марте из-за сухой и ветреной погоды в американском штате Оклахома вспыхнули природные пожары.
Летом лесные пожары охватили сразу несколько американских штатов: пылали не только леса, но и автомобили и дома.
В результате пожаров в Америке в атмосферу попало более 30 млн тонн углерода. Дым от пожаров в США добрался до Европы.
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