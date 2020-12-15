Без снега и ледяных дождей: синоптик рассказала об антициклоне Yadigar, который накрыл Украину
Ожидаются туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.
В среду, 16 декабря, осадки из Украины уберет антициклон Yadigar.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Будет преобладать туманная погода, без снега и ледяных дождей. Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом. На дорогах большинства областей - гололедица", - говорится в сообщении.
Ожидаются туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.
Температура воздуха 16 декабря будет колебаться преимущественно около нуля, на западе и юге Украины +2°...+ 6°, на востоке -1°...-3°.
В Киеве завтра осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Температура воздуха ближайшей ночью 0°...-2°, завтра днем 0°...+2°.
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