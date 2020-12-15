Без снега и ледяных дождей: синоптик рассказала об антициклоне Yadigar, который накрыл Украину

13:30, 15 декабря 2020
32
Прослушать
Остановить

Ожидаются туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.

Украину окутают туманы / фото УНИАН
Украину окутают туманы / фото УНИАН

В среду, 16 декабря, осадки из Украины уберет антициклон Yadigar. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Экстремальные перепады температуры и оттепель: синоптик рассказал о погоде до конца зимы

"Будет преобладать туманная погода, без снега и ледяных дождей. Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом. На дорогах большинства областей - гололедица", - говорится в сообщении.

Ожидаются туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.

Температура воздуха 16 декабря будет колебаться преимущественно около нуля, на западе и юге Украины +2°...+ 6°, на востоке -1°...-3°.

В Киеве завтра осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Температура воздуха ближайшей ночью 0°...-2°, завтра днем 0°...+2°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптиктумандекабрьпрогноз погодыпогода в Одессепогода в Киевепогода во Львовепогода на завтразима в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
57 %
761 мм
3.6 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять