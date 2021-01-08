В Украину идут морозы: на выходных страну засыплет снегом, температура днем опустится до -3° (карта)
В Крыму впервые за последнее время выпадет снег.
В ближайшие выходные, 9 и 10 января, дневная температура воздуха в Украине составит -3°...+12°. В субботу и воскресение местами ожидаются дожди и снег. 10 января в Крыму ожидается снег.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно, температура воздуха ночью -3°, днем 0°. В воскресенье в столице облачно с прояснениями, температура: -4°...0°.
Во Львове в субботу ночью -3°, днем 0°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем -1°, ожидается снег.
В Луцке в субботу ночью -3°, днем 0°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -4°, днем -1°, солнце станет меньше - ожидается пасмурная погода.
В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°. В воскресенье - немного похолодает, температура ночью опустится до -7°, днем -1°.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, возможен ливень, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье днем немного потеплеет - до +4°, дождей не ожидается.
В Харькове в субботу - снег, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -3°...0°.
В Днепре в субботу ожидается снег, температура ночью -5°, днем 0°. В воскресенье - температура останется без изменений, ожидается переменная облачность.
В Симферополе будет дождь, -3°...+12°. В воскресенье -3°...+3°, впервые ожидается снег.
Жителям Мариуполя в субботу обещают дождь, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье ночью ожидается -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Краматорске в субботу - пасмурно и снег, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье ночью -4°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой снег, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье -4°...-1°, ясно и безоблачно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до -3°. В воскресенье - пасмурно, температура ночью -9°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу практически безоблачно, ночью -3°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, ночью -4°, днем до 0°.
В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +2°. В воскресенье температура днем снизится до 0°, а ночью - до -3°, небольшой снег.
В Сваляве завтра ясно, +2°, в воскресенье - пасмурно, температура воздуха -7°...+1°.
В Затоке в субботу будет небольшой дождь, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье - облачно с прояснениями с температурой до +3°, ночью до -3°.
В Бердянске завтра дождь, температура до +3°, в воскресенье - облачно, ночью -5°, а днем +1°.
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- Винница+1°... -6°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+1°... -4°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... -5°
- Киев+2°... -3°
- Кропивницкий+3°... -3°
- Луганск+6°... 0°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно0°... -4°
- Симферополь+10°... +6°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+1°... -3°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницкий+1°... -6°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+2°... -2°