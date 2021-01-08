В Украину идут морозы: на выходных страну засыплет снегом, температура днем опустится до -3° (карта)

В Крыму впервые за последнее время выпадет снег.

На выходных некоторые области засыплет снегом / фото REUTERS

В ближайшие выходные, 9 и 10 января, дневная температура воздуха в Украине составит -3°...+12°. В субботу и воскресение местами ожидаются дожди и снег. 10 января в Крыму ожидается снег.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно, температура воздуха ночью -3°, днем 0°. В воскресенье в столице облачно с прояснениями, температура: -4°...0°.

Во Львове в субботу ночью -3°, днем 0°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем -1°, ожидается снег.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем 0°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -4°, днем -1°, солнце станет меньше - ожидается пасмурная погода.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°. В воскресенье - немного похолодает, температура ночью опустится до -7°, днем -1°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, возможен ливень, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье днем немного потеплеет - до +4°, дождей не ожидается.

В Харькове в субботу - снег, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -3°...0°.

В Днепре в субботу ожидается снег, температура ночью -5°, днем 0°. В воскресенье - температура останется без изменений, ожидается переменная облачность.

В Симферополе будет дождь, -3°...+12°. В воскресенье -3°...+3°, впервые ожидается снег.

Жителям Мариуполя в субботу обещают дождь, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье ночью ожидается -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу - пасмурно и снег, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье ночью -4°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой снег, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье -4°...-1°, ясно и безоблачно.

Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 10 января / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до -3°. В воскресенье - пасмурно, температура ночью -9°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу практически безоблачно, ночью -3°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, ночью -4°, днем до 0°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +2°. В воскресенье температура днем снизится до 0°, а ночью - до -3°, небольшой снег.

В Сваляве завтра ясно, +2°, в воскресенье - пасмурно, температура воздуха -7°...+1°.

В Затоке в субботу будет небольшой дождь, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье - облачно с прояснениями с температурой до +3°, ночью до -3°.

В Бердянске завтра дождь, температура до +3°, в воскресенье - облачно, ночью -5°, а днем +1°.

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