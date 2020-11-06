На выходных в Украине будет прохладно и сухо, в некоторых областях покажется солнце (карта)

Украинцев ждет приятная осенняя погода без осадков.

Погода порадует украинцев на выходных / фото УНИАН

В ближайшие выходные, 7 и 8 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне +9°...+15°. Дождей не ожидается все выходные. В субботу солнце покажется в Кривом Роге, а в воскресение - на юге Украины: в Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +6°, днем +11°. В воскресенье погода почти не изменится: +5°...+11°.

Во Львове в субботу без осадков, ночью +2°, днем +10°, переменная облачность. В воскресенье погода также практически не изменится, температура +2°…+12°.

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями. В воскресенье немного потеплеет: +5°...+12°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +4°...+10°. В воскресенье - так же облачно с прояснениями, температура повысится до +12°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье выйдет долгожданное солнце, ночью +5°, днем +15°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°. В воскресенье облачно, +6°...+9°.

В Днепре в субботу без осадков, переменная облачность, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье также переменная облачность, температура воздуха +6°...+10°.

В Симферополе будет облачно с прояснениями, +4°...+9°. В воскресенье +5°...+13°, солнечно.

Жителям Мариуполя в субботу обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье погода останется без изменений.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье температура также не поднимется +11°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +10°. В воскресенье +7°...+12°, небольшая облачность.

Погода на субботу, 7 ноября / фото УНИАН

Погода на воскресение, 8 ноября / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу практически безоблачно, температура до +11°. В воскресенье ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +11°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +2°, днем +11°. В воскресенье ясно, ночью 0°, днем до +15°.

В Трускавце в субботу облачно, температура до +12°. В воскресенье температура поднимется до +15°, практически безоблачно.

В Сваляве завтра пасмурно, +12°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха 0°…+11°.

В Затоке суббота будет безоблачной, ночью +4°, днем +13°. В воскресенье также будет солнечно, температура до +15°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +13°, в воскресенье погода совершенно не изменится.

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