На выходных в Украине будет прохладно и сухо, в некоторых областях покажется солнце (карта)
Украинцев ждет приятная осенняя погода без осадков.
В ближайшие выходные, 7 и 8 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне +9°...+15°. Дождей не ожидается все выходные. В субботу солнце покажется в Кривом Роге, а в воскресение - на юге Украины: в Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +6°, днем +11°. В воскресенье погода почти не изменится: +5°...+11°.
Во Львове в субботу без осадков, ночью +2°, днем +10°, переменная облачность. В воскресенье погода также практически не изменится, температура +2°…+12°.
В Луцке в субботу ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями. В воскресенье немного потеплеет: +5°...+12°.
В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +4°...+10°. В воскресенье - так же облачно с прояснениями, температура повысится до +12°.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье выйдет долгожданное солнце, ночью +5°, днем +15°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°. В воскресенье облачно, +6°...+9°.
В Днепре в субботу без осадков, переменная облачность, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье также переменная облачность, температура воздуха +6°...+10°.
В Симферополе будет облачно с прояснениями, +4°...+9°. В воскресенье +5°...+13°, солнечно.
Жителям Мариуполя в субботу обещают ясную и безоблачную погоду, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье погода останется без изменений.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье температура также не поднимется +11°.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +10°. В воскресенье +7°...+12°, небольшая облачность.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу практически безоблачно, температура до +11°. В воскресенье ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +11°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +2°, днем +11°. В воскресенье ясно, ночью 0°, днем до +15°.
В Трускавце в субботу облачно, температура до +12°. В воскресенье температура поднимется до +15°, практически безоблачно.
В Сваляве завтра пасмурно, +12°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха 0°…+11°.
В Затоке суббота будет безоблачной, ночью +4°, днем +13°. В воскресенье также будет солнечно, температура до +15°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +13°, в воскресенье погода совершенно не изменится.
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- Винница+7°... +5°
- Днепр+8°... +6°
- Донецк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запорожье+9°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +6°
- Киев+9°... +6°
- Кропивницкий+9°... +5°
- Луганск+9°... +5°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+7°... +5°
- Николаев+11°... +6°
- Одесса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Ровно+8°... +7°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы+9°... +4°
- Тернополь+7°... +6°
- Харьков+8°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницкий+9°... +6°
- Черкассы+9°... +5°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+11°... +7°