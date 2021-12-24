В субботу днем практически по всей стране будет плюсовая температура, однако в воскресенье столбики термометров вновь поползут вниз.

На ближайших выходных в Украину ворвется потепление. Так, в субботу, 25 декабря, практически по всей стране ожидается плюсовая температура. Однако потепление будет кратковременным. Уже в воскресенье, 26 декабря, столбики термометров вновь поползут вниз и вернутся ночные морозы до -10°...-13°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -9°, днем +3°, мокрый снег. В воскресенье ночью ожидается -10°, а днем - до -3°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью -8°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье ночью -9°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Луцке в субботу ночью -9°, днем -1°, небольшая облачность. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -2°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -7°...+3°. В воскресенье температура будет -11°...-3°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +9°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -3°...+1°, мокрый снег.

В Харькове в субботу температура ночью составит -7°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег. В воскресенье столбики термометров покажут -12°...-4°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +2°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит -13°...-3°, пасмурно, снег.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +5°...+7°. В воскресенье - пасмурно, +2°...+8°, небольшой дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается -8°, днем +1°, пасмурно, дождь со снегом.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью -4°, днем +4°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -17°, днем -1°, снег.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, снег, температура составит -14°, днем -2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, снег, температура ночью -8°, днем до +3°. В воскресенье ночью температура составит -7°, днем столбики термометров покажут -5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, небольшой снег, ночью -5°, днем +2°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит -7°...-2°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сильный снегопад, температура до +2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -6°...-4°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, ливень, до +1°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -11°...-2°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°. В воскресенье - пасмурно, сильный снег с дождем, температура -2°...+1°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +5°. В воскресенье - пасмурно, сильный снег с дождем, температура -7°...0°.

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