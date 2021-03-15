Температура снизится вдвое, Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на неделю (карта, видео)

Практически всю неделю ожидаются дожди, местами пойдет снег.

На этой неделе в стране ожидаются снегопады / Фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине температура воздуха постепенно будет снижаться и к концу недели упадет практически вдвое: во Львове дневная температура упадет до 0°, а в Киеве не поднимется выше +3°. Практически всю неделю ожидаются дожди, местами - снегопады. В среду и четверг осадки ожидаются практически по всей стране.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 15 марта, практически по всей стране ожидается облачная погода. Солнечно будет только на юге, во Львове, Ривне и Луцке. В Крыму потеплеет до +16°. Ливни пройдут в Ивано-Франковске, Черновцах и Киеве.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 15 марта / фото УНИАН

Во вторник, 16 марта, запад и юг Украины накроют дожди, местами они усилятся до ливней. Холоднее всего будет в западных регионах - здесь температура упадет до +2°, а теплее всего - в южных, повысится до +13°.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 16 марта / фото УНИАН

В среду осадки распространятся практически по всей Украине. С погодой повезет только Одессе и Чернигову. Температура начнет падать и снизится на 1-2 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото УНИАН

В четверг похолодание продолжится. Осадки накроют всю страну. В Луцке и Ривне даже пойдет снег. Температура днем ожидается в пределах +2°...+8°.

Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото УНИАН

В пятницу осадки постепенно начнут покидать страну: дожди ожидаются только в центре и на востоке страны. На Житомирщине пройдет снег. Температура продолжит снижение.

Прогноз погоды в Украине на 19 марта / фото УНИАН

В субботу, 20 марта, западную часть страны засыплет снегом, местами по Украине пройдут дожди. В воскресенье, 21 марта, погода наладится: осадков не ожидается. Но похолодание продолжится: во Львове дневная температура упадет до 0°, а в Киеве не поднимется выше +3°.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото УНИАН

Народный прогноз

15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

16 марта, если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.

18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья — к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное — к усилению ветра.

21 марта. Как известно, лучшие вестники - петухи. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

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