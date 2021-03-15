Температура снизится вдвое, Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на неделю (карта, видео)
Практически всю неделю ожидаются дожди, местами пойдет снег.
На этой неделе в Украине температура воздуха постепенно будет снижаться и к концу недели упадет практически вдвое: во Львове дневная температура упадет до 0°, а в Киеве не поднимется выше +3°. Практически всю неделю ожидаются дожди, местами - снегопады. В среду и четверг осадки ожидаются практически по всей стране.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Начало недели принесет в Украину похолодание - прогноз синоптика
В понедельник, 15 марта, практически по всей стране ожидается облачная погода. Солнечно будет только на юге, во Львове, Ривне и Луцке. В Крыму потеплеет до +16°. Ливни пройдут в Ивано-Франковске, Черновцах и Киеве.
Во вторник, 16 марта, запад и юг Украины накроют дожди, местами они усилятся до ливней. Холоднее всего будет в западных регионах - здесь температура упадет до +2°, а теплее всего - в южных, повысится до +13°.
В среду осадки распространятся практически по всей Украине. С погодой повезет только Одессе и Чернигову. Температура начнет падать и снизится на 1-2 градуса.
В четверг похолодание продолжится. Осадки накроют всю страну. В Луцке и Ривне даже пойдет снег. Температура днем ожидается в пределах +2°...+8°.
В пятницу осадки постепенно начнут покидать страну: дожди ожидаются только в центре и на востоке страны. На Житомирщине пройдет снег. Температура продолжит снижение.
В субботу, 20 марта, западную часть страны засыплет снегом, местами по Украине пройдут дожди. В воскресенье, 21 марта, погода наладится: осадков не ожидается. Но похолодание продолжится: во Львове дневная температура упадет до 0°, а в Киеве не поднимется выше +3°.
Народный прогноз
15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.
16 марта, если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.
17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.
18 марта, если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.
19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья — к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное — к усилению ветра.
21 марта. Как известно, лучшие вестники - петухи. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.
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