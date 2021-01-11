На этой неделе в Украине начнутся затяжные снегопады, днем ударит мороз до -19° (карта)

Украину на этой неделе засыплет снегом.

В Украине ожидаются сильные морозы / Фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине начнется медленное похолодание с пиком в мороз -19° в субботу. В среду начнется снег и будет засыпать разные регионы нашей страны вплоть до воскресения.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 11 января, всю Украину затянет тучами. Солнечно будет только в Херсонской, Одесской и Черновецкой областях. Температура днем опустится ниже нуля. В Виннице и Сумах ожидается -1°. Сегодня по всей территории страны - без осадков.

Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото УНИАН

Во вторник в Украине появится больше солнца и температура начнет немного повышаться. Днем появится "плюсовые" значения - до +4°. Крым накроют дожди.

Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото УНИАН

В среду температура опять упадет до нуля и ниже - и Украину засыплет снегом. Без осадков останутся только Черниговщина и Одещина.

Прогноз погоды в Украине на 13 января / фото УНИАН

В четверг температура продолжит снижение и упадет до -5°. Снегопад продолжится. Осадки уйдут с южных и восточных регионов.

Прогноз погоды в Украине на 14 января / фото УНИАН

В пятницу в Украине ударят долгожданные зимние морозы: температура в центре в дневное время упадет до -12°, на юге - до -2°. Снегопады продолжатся.

Прогноз погоды в Украине на 15 января / фото УНИАН

В субботу температура продолжит активно снижаться и на Киевщине ударят морозы с дневной температурой -19°. Осадки прекратятся. Снег ожидается только в Ивано-Франковске и Крыму.

Прогноз погоды в Украине на 16 января / фото УНИАН

В воскресенье морозы немного смягчатся - до -12° днем. Снег прекратится и украинцев порадует солнце.

Прогноз погоды в Украине на 17 января / фото УНИАН

Народный прогноз

11 января в народном календаре - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом в 1 веке н.е., когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

12 января в народном календаре — Мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот день резали скот, произнося: «Кабанчика или свинку до Васильева вечерка». В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи — холода над землей повисли.

13 — преподобной Мелании Римлянки. Так как у нас существует расхождение между Григорианским (светским) и Юлианским (церковным православным) календарем, украинцы празднуют Новый год дважды в году: 1 января — официальное празднование Нового года, а 14 января — носит название Старого Нового года. Поэтому в канун Старого Нового года украинцы празднуют щедрый вечер, или, как его еще называют в народе, праздник Маланки. В этот вечер считалось, можно узнать свою судьбу. Поэтому в ночь на Новый год гадали, особенно девушки, пытаясь узнать, когда и кто возьмет их замуж. А ребята ходили посевать, желая счастливого нового года. Если в ночь дует ветер, то год будет жарким и урожайным, западный предвещает хорошие надои и обилие рыбы в реках и озерах, а восточный ветер обещает обильный урожай фруктов. Если на Мелании (13 января) ветер ночью с юга — на теплое и сытое лето. Звезд в этот день на небе нет — ягод летом не ждать. Какая Маланка, такие и Петр с Павлом (12 июля). Несколько луковиц посыпали солью. Если утром соль набухла влагой, то вскоре пойдет дождь, стала совершенно мокрой — ливень. Смотрели, куда животное ляжет головой: к востоку — на урожай, к западу — на недород. Звездное небо — хорошо будут нестись куры. Много пушистого инея на деревьях — к урожаю зерновых и хорошему медосбору. Сильный мороз и падает малый снежок — на урожай хлеба, здоровье людей и животных; когда же тепло и без снега — на неурожай и болезни. Падает мягкий снег — на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым. Небо в звездах — урожай на бобы и горох. Если под старый Новый год хороший снег — сей гречиху. Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые и хороший медосбор. Если на Мелании оттепель, то ждали теплого лета.

14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия — лето будет щедрым на мед. Иней обильно покрывает на Василия все деревья, будет урожай на хлеб. Ночь на Василия звездная — к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день — будет счастливый год. Солнце взойдет весело — весь год будет счастлив, особенно будет хороший урожай фруктов. Туман на Василия — к урожаю. Вьюга в Васильев вечер обещает большой урожай орехов. Если Васильева ночь звездная, то лето будет ягодным.

В этот день на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского — чудотворца, который носил мирское имя Прохор. Серафим в переводе означает «жгучий», «пламенеющий», «спалюючий», «зажигающее», «согревающий» — всю свою жизнь отдал Богу, посвятил молению за благодать людей. 15 января на полях иней — будет мокрый год.

16 января - день Павла. Много снега — много хлеба, много воды — много травы. Звезды блестят ярко — к морозам, мало их на небе — жди ненастья.

17 января - Феклистов день. Также сегодня почитали Зосиму. В Феклистов день наши предки изготавливали обереги с чертополохом. Они отгоняли нечистую силу и помогали в дороге. Зосима считается покровителем пчел. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут".

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