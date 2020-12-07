В Украине сохранится солнечная и морозная погода, температура днем упадет до -5° (карта)
Завтра мороз еще останется в Украине.
Во вторник, 8 декабря, в Украине сохранится морозная и солнечная погода. Больше всего солнце порадует восточные и центральные регионы. Средняя дневная температура по Украине составит -3°, максимально холодно будет на Черниговщине - здесь похолодает до -5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Резкого похолодания в Украине не будет: синоптик дал прогноз до середины декабря
- В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем -4°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -7°, днем -5°.
- Во Львове во вторник облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
- В Луцке переменная облачность, ночью -4°, днем -2°.
- В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -5°, днем -3°, облачно.
- В Хмельницком завтра ночью -6°, днем -3°, переменная облачность.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник облачно, ночью -4°, днем -2°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -7°...-3°.
- В Житомире во вторник облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -3°.
- В Черкассах ночью -4°, днем -2°, малооблачно.
- В Кропивницком ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем -2°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...-3°.
- В Одессе 8 декабря - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Херсоне во вторник ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -4°, днем +1°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Сумах завтра солнечная погода, температура воздуха -8°...-2°.
- В Харькове - солнечно, температура ночью -8°, днем -2°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +3°...+6°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -3°.
- В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -9°, днем -2°.
8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В этот день зима клин клином вышибает. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега). А вот если петухи рано запели в этот день — быть скорой оттепели. На Климента боялись увидеть в селе полевых мышей — будет очень холодная зима.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Спасатели объявили штормовое предупреждение: на западе Украины и Приазовье - сильнейший ветер
- Волны наступают: мощный шторм на Азовском море отрезал путь к резиденции Зеленского (видео)
- Грядет потепление: на этой неделе Украину зальет дождями, температура повысится до +12° (карта)
- Холодная воздушная масса остается над Украиной: синоптик рассказала, чего ожидать от погоды на завтра
- В Киеве началась метеорологическая зима
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница-4°... -7°
- Днепр-2°... -7°
- Донецк-4°... -10°
- Житомир-3°... -8°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-4°... -9°
- Кропивницкий-3°... -7°
- Луганск-5°... -12°
- Луцк-1°... -5°
- Львов0°... -4°
- Николаев-2°... -5°
- Одесса0°... -2°
- Полтава-4°... -9°
- Ровно-2°... -6°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков-4°... -11°
- Херсон-3°... -4°
- Хмельницкий-3°... -6°
- Черкассы-3°... -6°
- Чернигов-5°... -10°
- Черновцы-3°... -5°
0°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:0° / +5°
Влажность:55 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:07:15
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей