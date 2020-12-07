В Украине сохранится солнечная и морозная погода, температура днем упадет до -5° (карта)

16:30, 7 декабря 2020
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Завтра мороз еще останется в Украине.

В Украине пока сохраняется морозная погода / Фото ua.depositphotos.com
В Украине пока сохраняется морозная погода / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 8 декабря, в Украине сохранится морозная и солнечная погода. Больше всего солнце порадует восточные и центральные регионы. Средняя дневная температура по Украине составит -3°, максимально холодно будет на Черниговщине - здесь похолодает до -5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Резкого похолодания в Украине не будет: синоптик дал прогноз до середины декабря

  • В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем -4°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -7°, днем -5°.
  • Во Львове во вторник облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
  • В Луцке переменная облачность, ночью -4°, днем -2°.
  • В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -5°, днем -3°, облачно.
  • В Хмельницком завтра ночью -6°, днем -3°, переменная облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник облачно, ночью -4°, днем -2°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -7°...-3°.
  • В Житомире во вторник облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -3°.
  • В Черкассах ночью -4°, днем -2°, малооблачно.
  • В Кропивницком ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем -2°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...-3°.
  • В Одессе 8 декабря - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Херсоне во вторник ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -4°, днем +1°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
  • В Сумах завтра солнечная погода, температура воздуха -8°...-2°.
  • В Харькове - солнечно, температура ночью -8°, днем -2°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью -5°, днем -1°.
  • В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +3°...+6°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -3°. 
  • В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -9°, днем -2°.
Прогноз погоды в Украине на 8 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 8 декабря / фото УНИАН

8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В этот день зима клин клином вышибает. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега). А вот если петухи рано запели в этот день — быть скорой оттепели. На Климента боялись увидеть в селе полевых мышей — будет очень холодная зима.

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Автор: Елена Пилипчак

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