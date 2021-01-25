Снег и дожди: завтра практически всю Украину накроют осадки (карта)

16:30, 25 января 2021
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Сухо будет только в центральных областях.

Завтра в некоторых областях пройдет снег / фото УНИАН
Завтра в некоторых областях пройдет снег / фото УНИАН

Во вторник, 26 января, в западных регионах Украины пройдет снег. Практически всю остальную территорию страны зальет дождями. Температура в западных областях днем опустится до 0°, в то время как в Крыму поднимется до +15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

"Циклон гуляет": синоптик назвала области, которые ближайшей ночью запорошит снегом

  • В Киеве будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -4°, днем +1°.
  • В Луцке - снег, ночью -3°, днем +2°.
  • В Ривне во вторник будет снежно, ночью -4°, днем +1°.
  • В Тернополе 26 января ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями, снег.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -3°, днем +2°.
  • В Черновцах во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +2°.
  • В Виннице завтра переменная облачность, -3°...+1°.
  • В Житомире во вторник будет снег, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Черкассах ночью -1°, днем +4°, переменная облачность.
  • В Кропивницком ожидается небольшой снег с дождем, температура ночью -2°, днем +3°.
  • В Полтаве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°, дождь.
  • В Одессе 26 января будет дождь, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Херсоне во вторник ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью 0°, днем +5°.
  • В Запорожье - переменная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, ливень.
  • В Сумах завтра переменная облачность, дождь, температура воздуха -3°...+4°.
  • В Харькове - ливень, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Днепре - переменная облачность, ливень, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +11°...+15°.
  • В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°. 
  • В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +7°.
Прогноз погоды в Украине на 26 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 26 января / фото УНИАН

Народные приметы 26 января

В народном календаре 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.

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Автор: Елена Пилипчак

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