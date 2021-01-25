Снег и дожди: завтра практически всю Украину накроют осадки (карта)
Сухо будет только в центральных областях.
Во вторник, 26 января, в западных регионах Украины пройдет снег. Практически всю остальную территорию страны зальет дождями. Температура в западных областях днем опустится до 0°, в то время как в Крыму поднимется до +15°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
"Циклон гуляет": синоптик назвала области, которые ближайшей ночью запорошит снегом
- В Киеве будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -4°, днем +1°.
- В Луцке - снег, ночью -3°, днем +2°.
- В Ривне во вторник будет снежно, ночью -4°, днем +1°.
- В Тернополе 26 января ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями, снег.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -3°, днем +2°.
- В Черновцах во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +2°.
- В Виннице завтра переменная облачность, -3°...+1°.
- В Житомире во вторник будет снег, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Черкассах ночью -1°, днем +4°, переменная облачность.
- В Кропивницком ожидается небольшой снег с дождем, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Полтаве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°, дождь.
- В Одессе 26 января будет дождь, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Херсоне во вторник ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью 0°, днем +5°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, ливень.
- В Сумах завтра переменная облачность, дождь, температура воздуха -3°...+4°.
- В Харькове - ливень, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Днепре - переменная облачность, ливень, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +11°...+15°.
- В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +7°.
Народные приметы 26 января
В народном календаре 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.
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- Винница+6°... 0°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+7°... 0°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+7°... +1°
- Кропивницкий+9°... -2°
- Луганск+6°... 0°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+10°... 0°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+8°... 0°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+6°... 0°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков+5°... +2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+7°... +2°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+4°... -1°
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Мин./макс. температура:0° / +5°
Влажность:78 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:58 %
Восход:07:22
Закат17:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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