Половину областей Украины накроет дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на завтра (карта)

На остальной территории будет солнечно и сухо.

Завтра половину областей Украины засыплет мокрым снегом / фото УНИАН

В четверг, 25 марта, в западных, северных и части центральных областей ожидается теплая малооблачная погода: температура повысится до +8°. На остальной территории температура упадет до +1°, будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Местами пройдут ливни.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - малооблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.

Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.

В Ривне в четверг - малооблачность, ночью -2°, днем +6°.

В Тернополе 25 марта ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью -2°, днем +7°, без осадков.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+6°.

В Житомире в четверг - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +7°.

В Черкассах - мокрый снег с дождем, ночью -1°, днем +4°.

В Кропивницком - мокрый снег с дождем, температура ночью 0°, днем +2°.

В Полтаве завтра мокрый снег с дождем, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 25 марта - мокрый снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +3°, мокрый снег с дождем.

В Николаеве завтра будет мокрый снег с дождем, ночью 0°, днем +3°.

В Запорожье - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°, днем +2°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+5°.

В Харькове - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°, днем +7°.

В Днепре - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°, днем +1°.

В Симферополе в четверг - облачно, -2°...+1°.

В Краматорске будет ливень, температура ночью +2°, днем 0°.

В Северодонецке также ожидается ливень, температура ночью 0°, днем +3°.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото УНИАН

Народные приметы 25 марта

25 марта, если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

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