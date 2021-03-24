Половину областей Украины накроет дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 24 марта 2021
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На остальной территории будет солнечно и сухо.

Завтра половину областей Украины засыплет мокрым снегом / фото УНИАН
Завтра половину областей Украины засыплет мокрым снегом / фото УНИАН

В четверг, 25 марта, в западных, северных и части центральных областей ожидается теплая малооблачная погода: температура повысится до +8°. На остальной территории температура упадет до +1°, будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Местами пройдут ливни.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Синоптик предупредила о непогоде: на Украину надвигаются снегопады и штормовой ветер

  • В Киеве - малооблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
  • Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +7°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.
  • В Ривне в четверг - малооблачность, ночью -2°, днем +6°.
  • В Тернополе 25 марта ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью -2°, днем +7°, без осадков.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+6°.
  • В Житомире в четверг - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +7°.
  • В Черкассах - мокрый снег с дождем, ночью -1°, днем +4°.
  • В Кропивницком - мокрый снег с дождем, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Полтаве завтра мокрый снег с дождем, температура воздуха -1°...+4°.
  • В Одессе 25 марта - мокрый снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +3°, мокрый снег с дождем.
  • В Николаеве завтра будет мокрый снег с дождем, ночью 0°, днем +3°.
  • В Запорожье - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+5°.
  • В Харькове - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°, днем +7°.
  • В Днепре - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Симферополе в четверг - облачно, -2°...+1°.
  • В Краматорске будет ливень, температура ночью +2°, днем 0°. 
  • В Северодонецке также ожидается ливень, температура ночью 0°, днем +3°.
Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 25 марта / фото УНИАН

Народные приметы 25 марта

25 марта, если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

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Автор: Елена Пилипчак

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