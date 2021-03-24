Половину областей Украины накроет дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на завтра (карта)
На остальной территории будет солнечно и сухо.
В четверг, 25 марта, в западных, северных и части центральных областей ожидается теплая малооблачная погода: температура повысится до +8°. На остальной территории температура упадет до +1°, будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Местами пройдут ливни.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Синоптик предупредила о непогоде: на Украину надвигаются снегопады и штормовой ветер
- В Киеве - малооблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
- Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.
- В Ривне в четверг - малооблачность, ночью -2°, днем +6°.
- В Тернополе 25 марта ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью -2°, днем +7°, без осадков.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+6°.
- В Житомире в четверг - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +7°.
- В Черкассах - мокрый снег с дождем, ночью -1°, днем +4°.
- В Кропивницком - мокрый снег с дождем, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Полтаве завтра мокрый снег с дождем, температура воздуха -1°...+4°.
- В Одессе 25 марта - мокрый снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +3°, мокрый снег с дождем.
- В Николаеве завтра будет мокрый снег с дождем, ночью 0°, днем +3°.
- В Запорожье - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+5°.
- В Харькове - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Днепре - мокрый снег с дождем, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Симферополе в четверг - облачно, -2°...+1°.
- В Краматорске будет ливень, температура ночью +2°, днем 0°.
- В Северодонецке также ожидается ливень, температура ночью 0°, днем +3°.
Народные приметы 25 марта
25 марта, если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Никакого потепления: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца марта
- Зима не отступает: в Карпатах - снегопад, температура упала до -17° (фото)
- На Анкару обрушился снегопад, в городе произошло множество аварий (фоторепортаж, видео)
- Из-за изменений климата лето может увеличиться в два раза - ученые
- Груды камней и песка движутся в сторону города: Тбилиси оказался под угрозой схода оползня (фото)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+3°... -4°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+4°... -4°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+5°... -3°
- Кропивницкий+3°... -2°
- Луганск+1°... 0°
- Луцк+6°... -4°
- Львов+5°... -6°
- Николаев+6°... -1°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+4°... -6°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы+4°... -3°
- Тернополь+4°... -5°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+5°... -2°
- Чернигов+5°... -5°
- Черновцы+5°... -4°
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Мин./макс. температура:+10° / +16°
Влажность:92 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:89 %
Восход:07:07
Закат19:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей