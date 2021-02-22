Весна уже здесь: сегодня в Украине потеплеет до +8°, две области накроют ливни (карта)

08:00, 22 февраля 2021
29
Прослушать
Остановить

Теплее всего будет в западных регионах.

В Украине начинается потепление / фото ua.depositphotos.com
В Украине начинается потепление / фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 22 февраля, во многих областях Украины будет солнечно. В Сумах и Харькове пройдут ливни. На остальной территории ожидается облачная погода. Температура днем в западных областях повысится до +8°, а на севере ночью упадет до -15°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Удар стихии: во время мощного шторма в Одессе гигантские волны уничтожили несколько пляжей (видео)

  • В Киеве ожидается солнечная погода, температура воздуха ночью -2°, днем +5°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -9°, днем +4°.
  • Во Львове в понедельник будет солнечно, ночью -2°, днем +8°.
  • В Луцке - переменная облачность, ночью -6°, днем +5°.
  • В Ривне в понедельник ожидается ясная погода, ночью -5°, днем +5°.
  • В Тернополе 22 февраля ночью будет -4°, днем +3°, облачно.
  • В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью -4°, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске сегодня облачно, ночью -7°, днем +6°.
  • В Черновцах в понедельник - облачно, ночью -5°, днем +6°.
  • В Виннице сегодня малооблачно, -5°...+6°.
  • В Житомире в понедельник - солнечно, температура ночью -4°, днем +6°.
  • В Черкассах - облачно, ночью -3°, днем +4°.
  • В Кропивницком - облачно, температура ночью -4°, днем +4°.
  • В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -8°...+3°.
  • В Одессе 22 февраля - солнечно, температура ночью -1°, днем +8°.
  • В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +7°, солнечно.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -3°, днем +8°.
  • В Запорожье - солнечно, температура ночью -4°, днем +5°.
  • В Сумах сегодня ливень, температура воздуха -15°...+3°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -13°, днем +2°.
  • В Днепре - солнечно, температура ночью -5°, днем +3°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно, 0°...+3°.
  • В Краматорске - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -11°, днем +3°. 
  • В Северодонецке - ливень, температура ночью -14°, днем +2°.
Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 22 февраля

22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодазимапотеплениефевральпрогноз погодыпогода в Одессепогода в Киевепотепление в Украинепогода в Украинепогода во Львовепогода на сегодняпрогноз погоды в Украинезима в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
Погода Стерлинг - небольшая облачность
85 %
762 мм
6.1 м/с
71 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь