Весна уже здесь: сегодня в Украине потеплеет до +8°, две области накроют ливни (карта)

Теплее всего будет в западных регионах.

В Украине начинается потепление / фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 22 февраля, во многих областях Украины будет солнечно. В Сумах и Харькове пройдут ливни. На остальной территории ожидается облачная погода. Температура днем в западных областях повысится до +8°, а на севере ночью упадет до -15°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве ожидается солнечная погода, температура воздуха ночью -2°, днем +5°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -9°, днем +4°.

Во Львове в понедельник будет солнечно, ночью -2°, днем +8°.

В Луцке - переменная облачность, ночью -6°, днем +5°.

В Ривне в понедельник ожидается ясная погода, ночью -5°, днем +5°.

В Тернополе 22 февраля ночью будет -4°, днем +3°, облачно.

В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью -4°, днем +5°.

В Ивано-Франковске сегодня облачно, ночью -7°, днем +6°.

В Черновцах в понедельник - облачно, ночью -5°, днем +6°.

В Виннице сегодня малооблачно, -5°...+6°.

В Житомире в понедельник - солнечно, температура ночью -4°, днем +6°.

В Черкассах - облачно, ночью -3°, днем +4°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью -4°, днем +4°.

В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -8°...+3°.

В Одессе 22 февраля - солнечно, температура ночью -1°, днем +8°.

В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +7°, солнечно.

В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -3°, днем +8°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью -4°, днем +5°.

В Сумах сегодня ливень, температура воздуха -15°...+3°.

В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -13°, днем +2°.

В Днепре - солнечно, температура ночью -5°, днем +3°.

В Симферополе в понедельник будет облачно, 0°...+3°.

В Краматорске - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -11°, днем +3°.

В Северодонецке - ливень, температура ночью -14°, днем +2°.

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 22 февраля

22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

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