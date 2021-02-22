Весна уже здесь: сегодня в Украине потеплеет до +8°, две области накроют ливни (карта)
Теплее всего будет в западных регионах.
В понедельник, 22 февраля, во многих областях Украины будет солнечно. В Сумах и Харькове пройдут ливни. На остальной территории ожидается облачная погода. Температура днем в западных областях повысится до +8°, а на севере ночью упадет до -15°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
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- В Киеве ожидается солнечная погода, температура воздуха ночью -2°, днем +5°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -9°, днем +4°.
- Во Львове в понедельник будет солнечно, ночью -2°, днем +8°.
- В Луцке - переменная облачность, ночью -6°, днем +5°.
- В Ривне в понедельник ожидается ясная погода, ночью -5°, днем +5°.
- В Тернополе 22 февраля ночью будет -4°, днем +3°, облачно.
- В Хмельницком сегодня будет солнечно, ночью -4°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске сегодня облачно, ночью -7°, днем +6°.
- В Черновцах в понедельник - облачно, ночью -5°, днем +6°.
- В Виннице сегодня малооблачно, -5°...+6°.
- В Житомире в понедельник - солнечно, температура ночью -4°, днем +6°.
- В Черкассах - облачно, ночью -3°, днем +4°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью -4°, днем +4°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -8°...+3°.
- В Одессе 22 февраля - солнечно, температура ночью -1°, днем +8°.
- В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +7°, солнечно.
- В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -3°, днем +8°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью -4°, днем +5°.
- В Сумах сегодня ливень, температура воздуха -15°...+3°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью -13°, днем +2°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью -5°, днем +3°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, 0°...+3°.
- В Краматорске - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -11°, днем +3°.
- В Северодонецке - ливень, температура ночью -14°, днем +2°.
Народные приметы 22 февраля
22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -5°
- Днепр+3°... -5°
- Донецк+2°... -9°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск+6°... -7°
- Киев+5°... -2°
- Кропивницкий+4°... -4°
- Луганск+2°... -13°
- Луцк+5°... -6°
- Львов+8°... -2°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+3°... -8°
- Ровно+5°... -5°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+3°... -15°
- Тернополь+3°... -4°
- Харьков+2°... -13°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+4°... -9°
- Черновцы+6°... -5°
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