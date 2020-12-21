В Украине ударит мороз и покажется солнце: прогноз погоды на завтра (карта)
Осадки ожидаются только в двух областях.
Во вторник, 22 декабря, практически по всей Украине - облачно с прояснениями. И только во Львове ожидается ливень, а в Ивано-Франковске - снег. На всей остальной территории - без осадков. Днем будет небольшой мороз: температура упадет до -1°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночные морозы, сильный ветер и снег: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра
- В Киеве завтра будет малооблачно, температура воздуха ночью -5°, днем -1°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -5°, днем -1°.
- Во Львове в вторник - облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +2°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.
- В Ривне в вторник облачно с прояснениями, ночью -2°, днем 0°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +2°, снег.
- В Черновцах в вторник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -4°...-1°.
- В Житомире в вторник будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
- В Черкассах ночью -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком ясно, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Полтаве завтра малооблачно, температура воздуха -9°...+1°.
- В Одессе 22 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +1°.
- В Херсоне в вторник ночью -6°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +2°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...0°.
- В Харькове - солнечно, температура ночью -9°, днем -2°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Симферополе в вторник будет облачно с прояснениями, -3°...-1°.
- В Краматорске - малооблачно, температура ночью -6°, днем -4°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -7°, днем -5°.
22 декабря — Анны. По народным приметам на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году. В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, а если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю. Когда идет дождь — вся весна будет дождливой. Тихий и безветренный день — на урожай фруктов. Солнце ясное, лучистое — Новый год будет морозным; если прячется за тучами, а на деревьях виснет иней — под Новый год будет облачно, с оттепелью. Какая Анна до ночки, такая зима до весноньки. Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.
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- Винница+2°... -2°
- Днепр-2°... -3°
- Донецк-2°... -8°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье-1°... -3°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев+1°... -5°
- Кропивницкий0°... -5°
- Луганск-3°... -9°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+3°... -3°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь0°... -5°
- Сумы-2°... -7°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-2°... -6°
- Херсон+1°... -3°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы+2°... -2°