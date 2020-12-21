В Украине ударит мороз и покажется солнце: прогноз погоды на завтра (карта)

Осадки ожидаются только в двух областях.

Завтра в Украине будет приятный морозный день / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 22 декабря, практически по всей Украине - облачно с прояснениями. И только во Львове ожидается ливень, а в Ивано-Франковске - снег. На всей остальной территории - без осадков. Днем будет небольшой мороз: температура упадет до -1°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра будет малооблачно, температура воздуха ночью -5°, днем -1°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -5°, днем -1°.

Во Львове в вторник - облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +2°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.

В Ривне в вторник облачно с прояснениями, ночью -2°, днем 0°.

В Тернополе температура воздуха ночью -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +2°, снег.

В Черновцах в вторник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -4°...-1°.

В Житомире в вторник будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.

В Черкассах ночью -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком ясно, температура ночью -4°, днем 0°.

В Полтаве завтра малооблачно, температура воздуха -9°...+1°.

В Одессе 22 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +1°.

В Херсоне в вторник ночью -6°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...0°.

В Харькове - солнечно, температура ночью -9°, днем -2°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.

В Симферополе в вторник будет облачно с прояснениями, -3°...-1°.

В Краматорске - малооблачно, температура ночью -6°, днем -4°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -7°, днем -5°.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря / фото УНИАН

22 декабря — Анны. По народным приметам на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году. В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, а если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю. Когда идет дождь — вся весна будет дождливой. Тихий и безветренный день — на урожай фруктов. Солнце ясное, лучистое — Новый год будет морозным; если прячется за тучами, а на деревьях виснет иней — под Новый год будет облачно, с оттепелью. Какая Анна до ночки, такая зима до весноньки. Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.

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