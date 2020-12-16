Морозы отступили: завтра в Украине будет теплая погода, одну из областей зальют дожди (карта)

16:30, 16 декабря 2020
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В течение суток температура будет практически одинаковой.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

В четверг, 17 декабря, в Украине будет пасмурно. Солнце покажется только во Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской, Запорожской областях и в Крыму. Одессу зальет дождями, на остальной территории - без осадков. Температура будет колебаться около нуля градусов с максимумом в +5° в Симферополе и минимумом в 0° в Сумах.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Оттепель охватила почти всю Украину: синоптик рассказала, какая погода ждет дальше

  • В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
  • Во Львове в четверг - пасмурно, ночью 0°, днем +3°.
  • В Луцке ожидается облачная погода, ночью 0°, днем +2°.
  • В Ривне в четверг облачно, ночью 0°, днем +2°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +2°, облачно.
  • В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +2°, облачно.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +3°, переменная облачность.
  • В Черновцах в четверг - облачно, ночью -1°, днем +4°.
  • В Виннице завтра облачно, 0°...+2°.
  • В Житомире в четверг будет облачно, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В Черкассах ночью 0°, днем +2°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.
  • В Одессе 17 декабря - дождь, температура ночью +2°, днем +4°.
  • В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +2°, облачно.
  • В Николаеве завтра облачно, ночью +1°, днем +2°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Сумах завтра пасмурно, температура воздуха -3°...+1°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -1°, днем 0°.
  • В Днепре - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Симферополе в четверг будет переменная облачность, -2°...+5°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +2°. 
  • В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -3°, днем +1°.
Погода в Украине на 17 декабря / фото УНИАН
Погода в Украине на 17 декабря / фото УНИАН

17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее — урожай на фрукты. Который день на Варвары, такой и на Саввы. Какая погода на Варвары, такая и на Рождество. Если до этого дня снег не выпал — зима будет теплой, а как появится — длинной и холодной. Ясная Варвара к морозу. В этот день в старину случались самые сильные морозы. Про этот день говорили: “Варвара мостит, Савва вострит, а Николай гвоздит”.

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Автор: Елена Пилипчак

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