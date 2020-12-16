Морозы отступили: завтра в Украине будет теплая погода, одну из областей зальют дожди (карта)
В течение суток температура будет практически одинаковой.
В четверг, 17 декабря, в Украине будет пасмурно. Солнце покажется только во Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской, Запорожской областях и в Крыму. Одессу зальет дождями, на остальной территории - без осадков. Температура будет колебаться около нуля градусов с максимумом в +5° в Симферополе и минимумом в 0° в Сумах.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Оттепель охватила почти всю Украину: синоптик рассказала, какая погода ждет дальше
- В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- Во Львове в четверг - пасмурно, ночью 0°, днем +3°.
- В Луцке ожидается облачная погода, ночью 0°, днем +2°.
- В Ривне в четверг облачно, ночью 0°, днем +2°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +2°, облачно.
- В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +2°, облачно.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +3°, переменная облачность.
- В Черновцах в четверг - облачно, ночью -1°, днем +4°.
- В Виннице завтра облачно, 0°...+2°.
- В Житомире в четверг будет облачно, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +2°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.
- В Одессе 17 декабря - дождь, температура ночью +2°, днем +4°.
- В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +2°, облачно.
- В Николаеве завтра облачно, ночью +1°, днем +2°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Сумах завтра пасмурно, температура воздуха -3°...+1°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -1°, днем 0°.
- В Днепре - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Симферополе в четверг будет переменная облачность, -2°...+5°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -3°, днем +1°.
17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее — урожай на фрукты. Который день на Варвары, такой и на Саввы. Какая погода на Варвары, такая и на Рождество. Если до этого дня снег не выпал — зима будет теплой, а как появится — длинной и холодной. Ясная Варвара к морозу. В этот день в старину случались самые сильные морозы. Про этот день говорили: “Варвара мостит, Савва вострит, а Николай гвоздит”.
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- Винница+2°... 0°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск-2°... -6°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+4°... 0°