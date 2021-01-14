Украину накроет холод: синоптик дала прогноз на завтра и назвала новую дату ослабления морозов
К концу недели похолодание усилится до ночных -23°.
15 января воздушная масса арктического происхождения принесет в Украину настоящие морозы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Украинцев предупредили о сильном морозе: температура упадет до -21°
Уже ближайшей ночью температура воздуха снизится до -5°...-12°, холоднее всего - в северной части, на востоке ожидается -3°...-7°, в южной части -1°...-4°.
Завтра днембудет уже холодно. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4°...-11° на юге еще задержатся градусы 0°...-3°. На дорогах - гололедица. Ожидается снег.
В дальнейшем, к концу недели похолодание усилится до ночных -15°...-23°, днем ожидается -10°...-15°.
В Киеве пятница будет холодной. Ожидается -10°...-12°. Выходные и в начале следующей недели, на Крещение, морозы в столице окрепнут до ночных -15°...-20°.
Синоптик утверждает, что ослабление морозов ожидается с 21 января.
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