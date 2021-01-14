Украину накроет холод: синоптик дала прогноз на завтра и назвала новую дату ослабления морозов

К концу недели похолодание усилится до ночных -23°.

Морозы в Украине продержатся около недели / Фото ua.depositphotos.com

15 января воздушная масса арктического происхождения принесет в Украину настоящие морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также Украинцев предупредили о сильном морозе: температура упадет до -21°

Уже ближайшей ночью температура воздуха снизится до -5°...-12°, холоднее всего - в северной части, на востоке ожидается -3°...-7°, в южной части -1°...-4°.

Завтра днембудет уже холодно. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4°...-11° на юге еще задержатся градусы 0°...-3°. На дорогах - гололедица. Ожидается снег.

В дальнейшем, к концу недели похолодание усилится до ночных -15°...-23°, днем ожидается -10°...-15°.

В Киеве пятница будет холодной. Ожидается -10°...-12°. Выходные и в начале следующей недели, на Крещение, морозы в столице окрепнут до ночных -15°...-20°.

Синоптик утверждает, что ослабление морозов ожидается с 21 января.

Вас могут заинтересовать другие погодные новости: