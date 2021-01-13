На Старый Новый год температура упадет до -13°, часть Украины продолжит засыпать снегом (карта)
В Крыму пройдут дожди.
В четверг, 14 января, на Старый Новый год, западную и северную часть Украины продолжит засыпать снегом, на остальных территориях ожидается переменная облачность, в Крыму пройдут дожди. Температура ночью упадет до -13°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Погода будет сложной: синоптик сделал прогноз на Крещение и старый Новый год
- В Киеве завтра снег, температура воздуха ночью -13°, днем -2°.
- В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -13°, днем -5°.
- Во Львове в четверг - снег, ночью -8°, днем -1°.
- В Луцке ожидается снегопад, ночью -10°, днем -1°.
- В Ривне в четверг снег, ночью -13°, днем -2°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -9°, днем -2°, ожидается снегопад.
- В Хмельницком завтра ночью -12°, днем -1°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -7°, днем +1°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.
- В Виннице завтра снег, -11°...-1°.
- В Житомире в четверг будет снежно, температура ночью -13°, днем -1°.
- В Черкассах ночью -8°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем 0°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-1°.
- В Одессе 14 января - переменная облачность, температура ночью -4°, днем +4°.
- В Херсоне в четверг ночью -5°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -6°, днем +2°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем 0°.
- В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -8°...-3°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -3°.
- В Днепре - переменная облачность, температура ночью -11°, днем -2°.
- В Симферополе в четверг будет дождливо, -10°...+4°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -2°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -6°, днем -2°.
Народные приметы 14 января
14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью.
Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед. Иней обильно покрывает на Василия все деревья, будет урожай на хлеб.
Ночь на Василия звездная - к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день - будет счастливый год.
Солнце взойдет весело - весь год будет счастлив, особенно будет хороший урожай фруктов.
Туман на Василия - к урожаю. Вьюга в Васильев вечер обещает большой урожай орехов. Если Васильева ночь звездная, то лето будет ягодным.
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- Винница0°... -4°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк+3°... -5°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+1°... -7°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев-2°... -5°
- Кропивницкий-2°... -10°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава-3°... -6°
- Ровно-1°... -4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-1°... -7°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы-2°... -4°
- Чернигов-2°... -7°
- Черновцы+1°... -4°