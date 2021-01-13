На Старый Новый год температура упадет до -13°, часть Украины продолжит засыпать снегом (карта)

В Крыму пройдут дожди.

На Старый Новый год в Украине продолжится похолодание / фото УНИАН

В четверг, 14 января, на Старый Новый год, западную и северную часть Украины продолжит засыпать снегом, на остальных территориях ожидается переменная облачность, в Крыму пройдут дожди. Температура ночью упадет до -13°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра снег, температура воздуха ночью -13°, днем -2°.

В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -13°, днем -5°.

Во Львове в четверг - снег, ночью -8°, днем -1°.

В Луцке ожидается снегопад, ночью -10°, днем -1°.

В Ривне в четверг снег, ночью -13°, днем -2°.

В Тернополе температура воздуха ночью -9°, днем -2°, ожидается снегопад.

В Хмельницком завтра ночью -12°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске завтра снег, ночью -7°, днем +1°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.

В Виннице завтра снег, -11°...-1°.

В Житомире в четверг будет снежно, температура ночью -13°, днем -1°.

В Черкассах ночью -8°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем 0°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-1°.

В Одессе 14 января - переменная облачность, температура ночью -4°, днем +4°.

В Херсоне в четверг ночью -5°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -6°, днем +2°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем 0°.

В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -8°...-3°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -3°.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью -11°, днем -2°.

В Симферополе в четверг будет дождливо, -10°...+4°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -2°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -6°, днем -2°.

Погода в Украине 14 января / фото УНИАН

Народные приметы 14 января

14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью.

Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед. Иней обильно покрывает на Василия все деревья, будет урожай на хлеб.

Ночь на Василия звездная - к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день - будет счастливый год.

Солнце взойдет весело - весь год будет счастлив, особенно будет хороший урожай фруктов.

Туман на Василия - к урожаю. Вьюга в Васильев вечер обещает большой урожай орехов. Если Васильева ночь звездная, то лето будет ягодным.

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