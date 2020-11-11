Завтра практически по всей Украине - прохладно и облачно, температура упадет до +6° (карта)

16:30, 11 ноября 2020
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Солнце покажется всего в нескольких областях.

Завтра украинцев ждет прохладная погода / Фото ua.depositphotos.com
Завтра украинцев ждет прохладная погода / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 12 ноября, практически на всей территории Украины - облачно, лишь в некоторых областях ненадолго покажется солнце. Столбики термометров поднимутся до +6° в центре, до +9° - в южных областях, до +5° на востоке и до +7° в западной части страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Укргидрометцентре рассказали, выпадет ли на этой неделе первый снег

  • В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью +2°, днем +6°.
  • В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +4°.
  • Во Львове в четверг облачно, ночью +2°, днем +7°.
  • В Луцке пасмурно, ночью +3°, днем +7°.
  • В Ривне в четверг облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг переменная облачность, ночью 0°, днем +7°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.
  • В Житомире в четверг облачно, температура ночью +1°, днем +7°.
  • В Черкассах ночью +2°, днем +6°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.
  • В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха 0°...+3°.
  • В Одессе 12 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°.
  • В Херсоне в четверг ночью +1°, днем +6°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
  • В Запорожье облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Днепре облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Симферополе в четверг будет малооблачно, 0°...+9°.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +5°. 
  • В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.
Погода в Украине на 12 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине на 12 ноября / фото УНИАН

12 ноября — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день — праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Взрослые и дети мастерили кормушки для птиц. Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною. Массовое появление синиц около домов — верный признак наступления холодов. 12 ноября — и праздник охотников. В этот день охотникам предстояло убить хотя бы одного зайца, а тот, кто вернется в этот день домой без добычи, по поверью, на удачную охоту в этом сезоне мог не рассчитывать. А вот встреча на охоте с волком считалась плохой приметой.

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Автор: Елена Пилипчак

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