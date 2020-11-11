Завтра практически по всей Украине - прохладно и облачно, температура упадет до +6° (карта)
Солнце покажется всего в нескольких областях.
В четверг, 12 ноября, практически на всей территории Украины - облачно, лишь в некоторых областях ненадолго покажется солнце. Столбики термометров поднимутся до +6° в центре, до +9° - в южных областях, до +5° на востоке и до +7° в западной части страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Укргидрометцентре рассказали, выпадет ли на этой неделе первый снег
- В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью +2°, днем +6°.
- В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +4°.
- Во Львове в четверг облачно, ночью +2°, днем +7°.
- В Луцке пасмурно, ночью +3°, днем +7°.
- В Ривне в четверг облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра ночью 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг переменная облачность, ночью 0°, днем +7°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.
- В Житомире в четверг облачно, температура ночью +1°, днем +7°.
- В Черкассах ночью +2°, днем +6°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха 0°...+3°.
- В Одессе 12 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°.
- В Херсоне в четверг ночью +1°, днем +6°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
- В Запорожье облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Днепре облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Симферополе в четверг будет малооблачно, 0°...+9°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +5°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.
12 ноября — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день — праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Взрослые и дети мастерили кормушки для птиц. Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною. Массовое появление синиц около домов — верный признак наступления холодов. 12 ноября — и праздник охотников. В этот день охотникам предстояло убить хотя бы одного зайца, а тот, кто вернется в этот день домой без добычи, по поверью, на удачную охоту в этом сезоне мог не рассчитывать. А вот встреча на охоте с волком считалась плохой приметой.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+6°... +1°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+7°... +1°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев+6°... +1°
- Кропивницкий+6°... -1°
- Луганск+6°... 0°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+7°... +3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+7°... +1°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+6°... 0°
- Харьков+5°... -2°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+7°... +2°
- Черкассы+6°... +2°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+7°... -1°
+17°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+17 °
Мин./макс. температура:+12° / +21°
Влажность:95 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:84 %
Восход:06:49
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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