Завтра в Украине потеплеет до +20°, несколько областей накроют ливни (карта)
В западные области придут дожди.
В четверг, 1 апреля, западные области зальет дождями, местами пройдут ливни. На всей территории Украины время от времени будет показываться солнце и потеплеет до +20°. Холоднее всего будет в Одессе и Симферополе - здесь температура не поднимется выше +12°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
"Почти лето": синоптик спрогнозировала на 1 апреля неожиданно теплую погоду
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
- Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, возможен ливень, ночью +4°, днем +18°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +18°.
- В Ривне в четверг - переменная облачность и дождь, ночью +4°, днем +18°.
- В Тернополе 1 апреля ночью будет +8°, днем +18°, переменная облачность, дождь.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +8°, днем +20°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +8°...+16°.
- В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +20°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
- В Кропивницком - малооблачно, температура ночью +3°, днем +15°.
- В Полтаве завтра малооблачно, температура воздуха +4°...+14°.
- В Одессе 1 апреля - малооблачно, температура ночью +4°, днем +12°.
- В Херсоне в четверг ночью +3°, днем +16°, малооблачно.
- В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью +3°, днем +15°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+14°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +15°.
- В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, 0°...+12°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +15°.
- В Северодонецке ожидается ясная и безоблачная погода, температура ночью +2°, днем +15°.
Народные приметы 1 апреля
1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+13°... +1°
- Житомир+14°... +8°
- Запорожье+14°... +1°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+13°... +8°
- Кропивницкий+12°... +1°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+18°... +6°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+17°... +6°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+8°... +5°
- Тернополь+15°... +7°
- Харьков+13°... +3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+13°... +6°
- Черкассы+11°... +5°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+15°... +7°
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+13 °
Мин./макс. температура:+4° / +18°
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:90 %
Восход:06:56
Закат19:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
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