Завтра в Украине потеплеет до +20°, несколько областей накроют ливни (карта)

В западные области придут дожди.

Завтра в Украине резко потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 1 апреля, западные области зальет дождями, местами пройдут ливни. На всей территории Украины время от времени будет показываться солнце и потеплеет до +20°. Холоднее всего будет в Одессе и Симферополе - здесь температура не поднимется выше +12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +9°, днем +20°.

Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, возможен ливень, ночью +4°, днем +18°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +18°.

В Ривне в четверг - переменная облачность и дождь, ночью +4°, днем +18°.

В Тернополе 1 апреля ночью будет +8°, днем +18°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +8°, днем +20°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +8°...+16°.

В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +20°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.

В Кропивницком - малооблачно, температура ночью +3°, днем +15°.

В Полтаве завтра малооблачно, температура воздуха +4°...+14°.

В Одессе 1 апреля - малооблачно, температура ночью +4°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью +3°, днем +16°, малооблачно.

В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью +3°, днем +15°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+14°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +15°.

В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, 0°...+12°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +15°.

В Северодонецке ожидается ясная и безоблачная погода, температура ночью +2°, днем +15°.

Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 1 апреля

1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

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