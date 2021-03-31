Завтра в Украине потеплеет до +20°, несколько областей накроют ливни (карта)

16:30, 31 марта 2021
254
Прослушать
Остановить

В западные области придут дожди.

Завтра в Украине резко потеплеет / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине резко потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 1 апреля, западные области зальет дождями, местами пройдут ливни. На всей территории Украины время от времени будет показываться солнце и потеплеет до +20°. Холоднее всего будет в Одессе и Симферополе - здесь температура не поднимется выше +12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

"Почти лето": синоптик спрогнозировала на 1 апреля неожиданно теплую погоду

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
  • Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, возможен ливень, ночью +4°, днем +18°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +18°.
  • В Ривне в четверг - переменная облачность и дождь, ночью +4°, днем +18°.
  • В Тернополе 1 апреля ночью будет +8°, днем +18°, переменная облачность, дождь.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +8°, днем +20°.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, +8°...+16°.
  • В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +20°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
  • В Кропивницком - малооблачно, температура ночью +3°, днем +15°.
  • В Полтаве завтра малооблачно, температура воздуха +4°...+14°.
  • В Одессе 1 апреля - малооблачно, температура ночью +4°, днем +12°.
  • В Херсоне в четверг ночью +3°, днем +16°, малооблачно.
  • В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.
  • В Запорожье - солнечно, температура ночью +3°, днем +15°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+14°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +15°.
  • В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, 0°...+12°.
  • В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +15°. 
  • В Северодонецке ожидается ясная и безоблачная погода, температура ночью +2°, днем +15°.
Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 1 апреля

1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикпотеплениевеснаапрельпогода в Одессепогода в Киевепотепление в Украинепогода в Украиневесна в Украинепогода во Львовепрогноз погоды в Украинепогода на завтра
viber
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
83 %
758 мм
5.6 м/с
90 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь