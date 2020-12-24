Каким будет первый месяц года в Украине: гидрометцентр дал подробный прогноз

Синоптики дали прогноз на первый месяц 2021 года.

Синоптики рассказали о погоде в январе / Фото ua.depositphotos.com

Средняя месячная температура воздуха января 2021 года в Украине будет составлять 1-6° мороза, в восточных регионах, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах, ожидается 7-8º мороза.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что абсолютный минимум температуры воздуха в январе составит 23-37° мороза, в Карпатах, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей 38-39,8 º мороза, в Черкасской и Луганской областях местами 40-42º мороза, на побережье Крыма 13-22º мороза.

Абсолютный максимум температуры ожидается в диапазоне 7-14° тепла. На Прикарпатье, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях – до 15-18°, в Крыму до 21º тепла.

Среднее месячное количество осадков составит 27-56 мм, на Закарпатье и в Карпатах – до 57-155 мм.

Гололед возможен в среднем 1-7 дней в месяц, метели чаще всего будут наблюдаться на Левобережье страны и на Прикарпатье.

Какой будет средняя месячная температура воздуха в Украине в январе 2021

Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3º тепла, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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