Теплая зима: завтра в Киеве будет пасмурно, температура днем не превысит +1°
В столице не предвидится осадков.
В четверг, 3 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до +1°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Снег с дождем временно отступят: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит 0°, а днем воздух прогреется максимум до +1°. Без осадков.
Ветер восточного направления со скоростью до 2,2 м/с.
Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.
Народный прогноз на 3 декабря
3 декабря — Прокла. До Прокла не жди от дороги прока — ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Лёносейку (3 июня) пойдет дождь.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- В сети показали обледеневшую трассу "Одесса-Рени" (фото, видео)
- Синоптики предупреждают: Украину накроет мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица
- Снег с дождем и гололедица: синоптик дала неутешительный прогноз погоды на завтра
- Нынешняя осень в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюдений
- В Украину идет потепление и сильный ветер: в Укргидрометцентре предупредили об изменении погоды
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев0°... -2°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк-1°... -3°
- Львов-1°... -5°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницкий-1°... -3°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов-1°... -3°
- Черновцы0°... -4°
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:-3° / +9°
Влажность:52 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:11
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей