Теплая зима: завтра в Киеве будет пасмурно, температура днем не превысит +1°

В столице не предвидится осадков.

Завтра в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН

В четверг, 3 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит 0°, а днем воздух прогреется максимум до +1°. Без осадков.

Ветер восточного направления со скоростью до 2,2 м/с.

Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.

Народный прогноз на 3 декабря

3 декабря — Прокла. До Прокла не жди от дороги прока — ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Лёносейку (3 июня) пойдет дождь.

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