Завтра в Киеве резко потеплеет до +8°
В столице завтра без осадков.
Во вторник, 29 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров повысятся до +8°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Мороз отступил: завтра в Украине продолжится потепление, некоторые области зальет дождями (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем поднимется максимум до +8°. Без осадков.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 6,8 м/с.
Атмосферное давление - 743 мм рт. ст.
Народный прогноз на 29 декабря
29 декабря — Агея. Каков Агей — таков и апрель. На Агея иней — на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана. Холодный Агей — к лютой зиме.
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Погода в Украине
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- Житомир+5°... +4°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+3°... +1°
- Кропивницкий+4°... 0°
- Луганск-4°... -5°
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- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+7°... +4°
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:0° / +11°
Влажность:66 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат16:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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