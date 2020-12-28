Завтра в Киеве резко потеплеет до +8°

17:00, 28 декабря 2020
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В столице завтра без осадков.

Завтра в Киеве, судя по температуре, практически начнется весна / фото УНИАН, Алексей Иванов
Завтра в Киеве, судя по температуре, практически начнется весна / фото УНИАН, Алексей Иванов

Во вторник, 29 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров повысятся до +8°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Мороз отступил: завтра в Украине продолжится потепление, некоторые области зальет дождями (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем поднимется максимум до +8°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 6,8 м/с. 

Атмосферное давление - 743 мм рт. ст.

Народный прогноз на 29 декабря

29 декабря — Агея. Каков Агей — таков и апрель. На Агея иней — на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана. Холодный Агей — к лютой зиме.

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Автор: Елена Пилипчак

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