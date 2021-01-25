Завтра в Киеве пройдет дождь, температура упадет до +4°

17:00, 25 января 2021
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Утром возможен небольшой дождь.

Завтра в Киеве ожидается прохладная погода / Фото УНИАН
Завтра в Киеве ожидается прохладная погода / Фото УНИАН

Завтра, 26 января, в Киеве температура днем упадет до +4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Погода начала ноября: Киев в январе установил новый температурный рекорд

Согласно прогнозу, ночью похолодает до -2°, а днем столбики термометров покажут +4°.

Весь день будет наблюдаться облачность. С утра возможен небольшой дождь.

Скорость ветра днем составит 9,1 м/с.

Атмосферное давление 730 мм ртутного столба.

Народные приметы 26 января

В народном календаре 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.

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Автор: Елена Пилипчак

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