Завтра в Киеве пройдет дождь, температура упадет до +4°

Утром возможен небольшой дождь.

Завтра в Киеве ожидается прохладная погода / Фото УНИАН

Завтра, 26 января, в Киеве температура днем упадет до +4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью похолодает до -2°, а днем столбики термометров покажут +4°.

Весь день будет наблюдаться облачность. С утра возможен небольшой дождь.

Скорость ветра днем составит 9,1 м/с.

Атмосферное давление 730 мм ртутного столба.

Народные приметы 26 января

В народном календаре 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.

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