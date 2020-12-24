Завтра в Киеве потеплеет до +5°
Осадков в столице не предвидится.
В пятницу, 25 декабря, в Киеве ожидается сплошная облачность. Столбики термометров повысятся до +5°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Украину накроют ливни и мокрый снег: прогноз погоды на завтра (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем поднимется максимум до +5°. Без осадков.
Ветер юго-западного направления со скоростью до 4,2 м/с.
Атмосферное давление - 739 мм рт. ст.
Народный прогноз на 25 декабря
25 декабря — Спиридона Солнцеворота Этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на холод. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь: После Солнцеворота хоть на куриный шаг, да прибудет день. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурным и теплым. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; как темная — зима теплая, а лето пасмурное. По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона, судят о погоде каждого из 12-ти месяцев следующего года.
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- Винница+3°... +2°
- Днепр0°... -3°
- Донецк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье0°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+2°... +1°
- Кропивницкий+1°... 0°
- Луганск-3°... -14°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+5°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+6°... +3°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... +3°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+7°... +3°