Завтра в Киеве потеплеет до +5°

Осадков в столице не предвидится.

Завтра в Киеве будет теплая погода / Фото УНИАН

В пятницу, 25 декабря, в Киеве ожидается сплошная облачность. Столбики термометров повысятся до +5°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем поднимется максимум до +5°. Без осадков.

Ветер юго-западного направления со скоростью до 4,2 м/с.

Атмосферное давление - 739 мм рт. ст.

Народный прогноз на 25 декабря

25 декабря — Спиридона Солнцеворота Этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на холод. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь: После Солнцеворота хоть на куриный шаг, да прибудет день. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурным и теплым. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; как темная — зима теплая, а лето пасмурное. По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона, судят о погоде каждого из 12-ти месяцев следующего года.

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