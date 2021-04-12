Сегодня в Киеве ожидается весенняя погода.

В понедельник, 12 апреля в столице ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +15°, а ночью - опустятся до +6°.

Практически весь день будет пасмурная погода, около 15:00 ожидается небольшой дождь.

Ожидается ветер со скоростью до 3,2 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Народные приметы 12 апреля

12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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Автор: Елена Пилипчак