Сегодня в Киеве температура не поднимется выше 0°
Осадков не ожидается.
В понедельник, 11 января, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров опустятся до 0°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Украину затянет тучами и значительно похолодает: прогноз погоды на сегодня (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -3°, а днем поднимется максимум до 0°. Без осадков.
Ветер западного направления со скоростью до 2,4 м/с.
Атмосферное давление - 752 мм рт. ст.
Народный прогноз на 11 января
11 января в народном календаре - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом в 1 веке н.е., когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- 2020 год стал самым жарким за всю историю наблюдений
- В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в горах Закарпатской области
- Мадрид накрыл крупнейший за последние годы снегопад (фоторепортаж)
- Самый страшный снегопад нового столетия: Испания погрузилась в хаос из-за стихии, погибли три человека
- Морозы и снег: синоптик прогнозирует значительное похолодание в Украине
- Винница-1°... -5°
- Днепр0°... -5°
- Донецк-1°... -7°
- Житомир0°... -4°
- Запорожье+1°... -6°
- Ивано-Франковск+2°... -5°
- Киев0°... -3°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск0°... -4°
- Луцк0°... -4°
- Львов0°... -5°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-1°... -4°
- Симферополь+1°... -3°
- Сумы-1°... -7°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+1°... -4°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов-2°... -4°
- Черновцы+1°... -4°