Сегодня в Киеве температура не поднимется выше 0°

Осадков не ожидается.

Сегодня в Киеве ожидается пасмурная погода / Фото УНИАН

В понедельник, 11 января, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров опустятся до 0°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -3°, а днем поднимется максимум до 0°. Без осадков.

Ветер западного направления со скоростью до 2,4 м/с.

Атмосферное давление - 752 мм рт. ст.

Народный прогноз на 11 января

11 января в народном календаре - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом в 1 веке н.е., когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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