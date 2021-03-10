Завтра в Киеве ожидается солнечный день с температурой до +2°

Осадков не предвидится.

Днем в Киеве потеплеет до +2° / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -4°, а днем термометры покажут +2°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет практически безоблачно.

Скорость ветра днем составит 3,8 м/с.

Атмосферное давление 753 мм ртутного столба.

Народные приметы 11 марта

11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

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