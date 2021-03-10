Завтра в Киеве ожидается солнечный день с температурой до +2°
Осадков не предвидится.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -4°, а днем термометры покажут +2°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Снег с дождем покинут Украину: завтра выглянет солнце, но мороз не отступит (карта)
Весь день будет практически безоблачно.
Скорость ветра днем составит 3,8 м/с.
Атмосферное давление 753 мм ртутного столба.
Народные приметы 11 марта
11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -7°
- Донецк0°... -9°
- Житомир+1°... -6°
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- Ивано-Франковск+2°... -4°
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- Симферополь+2°... -5°
- Сумы-1°... -9°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков-1°... -9°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий-1°... -5°
- Черкассы-1°... -7°
- Чернигов+1°... -10°
- Черновцы+2°... -3°
+7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+7 °
Мин./макс. температура:+7° / +20°
Влажность:53 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:29
Закат18:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
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