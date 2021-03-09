Завтра в Киеве выглянет солнце и потеплеет до +1°
Осадков не ожидается.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -6°, а днем термометры покажут +1°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Холод не отступает: завтра несколько областей Украины накроет снег (карта)
Весь день будет облачно с прояснениями.
Скорость ветра днем составит 1,5 м/с.
Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.
Народные приметы 10 марта
10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -8°
- Донецк+1°... -9°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье+1°... -8°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев-1°... -8°
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- Симферополь+3°... -6°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков-2°... -9°
- Херсон+3°... -6°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы-1°... -8°
- Чернигов-1°... -10°
- Черновцы+2°... -4°
+5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:+3° / +20°
Влажность:54 %
Давление:764 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:30
Закат18:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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