Завтра в Киеве выглянет солнце и потеплеет до +1°

Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве днем будет "плюсовая" температура / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -6°, а днем термометры покажут +1°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет облачно с прояснениями.

Скорость ветра днем составит 1,5 м/с.

Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.

Народные приметы 10 марта

10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.

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