Какой будет погода на Пасху в Украине: синоптик дал подробный прогноз
В первые десять дней в мае температура достигнет 21 градуса тепла.
На Пасху, во второй половине дня 2 мая, пройдет небольшой дождь.
Об этом заявил украинский народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.
"Воздух прогреется до +20°, но потом опять похолодает": синоптик удивил украинцев прогнозом на апрель
"Температура воздуха в первую десятидневку мая будет держаться на уровне 19-21 градуса тепла. Так будет продолжаться до 13 мая. Потом резко потеплеет и уже к 18-19 мая дойдет до 22-24 градусов", - рассказал он.
До конца месяца добавится еще 3-4 градуса - в целом температура будет держаться на уровне 25-27 тепла. 8-9 мая возможен дождь, а вот после 22 числа дождя уже не предвидится.
"Но какого бы числа не отмечалась Пасха, на 5-й, 17-й и 33-й день после нее всегда идут волны похолодания", - отметил синоптик.
По словам Горбаня, июнь в центре Украины будет прохладным: с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, а вот после 12-го она опустится до 22-25 градусов и продержится до конца месяца.
Прогноз погоды на май в Украине
Народный синоптик отмечает, что традиционной майской жары в этом году не будет.
"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - подчеркнул Горбань.
- Винница+10°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+6°... -3°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -3°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+10°... +1°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+7°... -2°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+2°... -1°
- Сумы+10°... +2°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+11°... 0°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+10°... +1°
- Черновцы+10°... -2°