Какой будет погода на Пасху в Украине: синоптик дал подробный прогноз

В первые десять дней в мае температура достигнет 21 градуса тепла.

Синоптик пообещал теплую погоду в мае / Фото ua.depositphotos.com

На Пасху, во второй половине дня 2 мая, пройдет небольшой дождь.

Об этом заявил украинский народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.

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"Температура воздуха в первую десятидневку мая будет держаться на уровне 19-21 градуса тепла. Так будет продолжаться до 13 мая. Потом резко потеплеет и уже к 18-19 мая дойдет до 22-24 градусов", - рассказал он.

До конца месяца добавится еще 3-4 градуса - в целом температура будет держаться на уровне 25-27 тепла. 8-9 мая возможен дождь, а вот после 22 числа дождя уже не предвидится.

"Но какого бы числа не отмечалась Пасха, на 5-й, 17-й и 33-й день после нее всегда идут волны похолодания", - отметил синоптик.

По словам Горбаня, июнь в центре Украины будет прохладным: с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, а вот после 12-го она опустится до 22-25 градусов и продержится до конца месяца.

Прогноз погоды на май в Украине

Народный синоптик отмечает, что традиционной майской жары в этом году не будет.