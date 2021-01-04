В Украине ударят морозы и пойдет снег: прогноз погоды на неделю (карта)
На этой неделе в Украину вернутся осадки и морозы.
Вначале этой недели Украину зальет дождями. В пятницу начнется похолодание и в воскресение ударят дневные морозы до -4°. Север и запад страны засыплет снегом.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Укргидрометцентре уточнили погоду на Рождество: в Украине будет тепло и дождливо
В понедельник, 4 января, всю Украину, кроме Львовщины, затянет тучами. На Черниговщине и Сумщине пройдут дожди. Температурный максимум ожидается на юге - здесь температура повысится до +13°, в центральных областях - до +5°.
Во вторник температура начнет падать и в Украину придут дожди. Сухо будет только в восточных областях. В западных регионах - местами ливни.
В среду дожди начнут отступать и украинцев порадует солнце. Температура днем будет колебаться в районе +2°...+12°.
В четверг, на Рождество, дожди снова вернутся, но на этот раз накроют всю Украину с разной интенсивностью. Температура воздуха практически не изменится.
В пятницу снова покажется солнце, а дожди переместятся в центр и на восток страны. Начнется похолодание: местами температура уже днем опустится до 0°.
В субботу ударят морозы до -2° днем на Черниговщине. В Крыму температура тоже резко упадет до +3°. В северных регионах ожидается снег.
В воскресенье похолодание накроет всю Украину - практически везде температура днем упадет ниже нуля градусов. При этом жителей западных регионов порадует снег.
Народный прогноз
В народном календаре 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. А сегодняшний день расскажет о погоде на октябрь. Каков день 4 января - таков и октябрь. В старину люди примечали еще и такие зимние погодные особенности. Зима снежная - лето дождливое. Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко. Если зимой тепло - летом холодно.
В народном календаре 5 января - день Василия и Эмилия. Январь - половина зимы. По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.
Сочельник. В этот день с утра начинали делать генеральную уборку, ставили тесто, мылись в бане и надевали все чистое. Рождество нельзя встречать в черной одежде, чтобы не навлечь болезни и всякие другие неприятные сюрпризы. Звездное небо в рождественский сочельник предвещает хороший урожай ягод и большой приплод у скота. С рождества до 14 января не рекомендуется выметать сор из избы. Весь мусор, собранный в кучу, надо было сжечь во дворе. Смотрят после ужина в окно: если чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето, и наоборот. Снег идет — урожай на яблоки. Наледь на деревьях — родят орехи и фрукты.
7 января - Рождество Христово. В этот день ходят от дома к дому, от семьи к семье колядники, извещают о Рождественские праздники, желая хозяевам счастья, здоровья, достатка Если до Рождества будет много сосулек под крышей, хорошо родят яровые, особенно ячмень. Метель на Рождество — пчелы будут хорошо роиться. Иней на две недели перед Рождеством обильный — перед Петром (12 июля) на гречке будет обильный цвет. Морозов рождественских нет — весна будет холодная. Ночь на Рождество светла — будут несущие куры, темная — молочные коровы, а метель — пчелы будут хорошо роиться; небо звездное — урожай на горох и чечевицу. Рождество совпадает с наступлением новолуния — год будет неурожайный. Тепло на Рождество — весна будет холодная. Какая погода после Рождества, такая будет и после Петра: как от Рождества, так и по Петру. На Рождество метель — пчелы будут хорошо роиться.
8 января - Собор Пресвятой Богородицы и св. Иосифа Обручника Если этот день ясный будет, то будет хороший урожай проса, а если пасмурный, то плохой.
9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день говорили наши предки говорили — «Степан тешет», и ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда. А девушки сливали воду в середину круга, смывая тоску с сердца.
В народном календаре 10 января — день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: Снегирь запел — на метель. Сорока под стреху лезет — на метель. Воробьи дружно разчирикались — к оттепели. Ворона всегда садится носом к ветру. Вороны и галки зимой вьются в воздухе — перед снегом; садятся на снег — к оттепели; садятся на вершины деревьев — к морозу, на нижние ветки — к ветру.
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