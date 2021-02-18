"Заключительный прорыв лютого холода в Украину: синоптик пообещала, что температура упадет до -26°

13:35, 18 февраля 2021
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После сильного мороза начнется оттепель.

Перед оттепелью синоптик прогнозирует сильные холода / Фото ua.depositphotos.com
Перед оттепелью синоптик прогнозирует сильные холода / Фото ua.depositphotos.com

Отсутствие осадков и атмосферные прояснения ближайшей ночью позволят столбикам термометров опуститься до -20°...-26°. 

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Радоваться быстрому наступлению весны еще рано: синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло

В западных областях (кроме Волыни и Ривненщины), на Днепропетровщине, в Кропивницком с районами и на востоке Украины предусматривается ночью -14°...-20°.

В южной части Украины и на Закарпатье -9°...-15°.

Завтра, 19 февраля, температура воздуха будет колебаться в пределах -7°...-12°, на западе и юге -1°...-7°. Осадки в Украине маловероятны, лишь ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Ожидается сильный ветер.

В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода. Ночью в столице -18°...-22°, на окраинах - ниже. Днем в Киеве предполагается около -10°.

"Заключительный прорыв лютого холода в Украину перед плаванием по лужам и тротуарным рекам! А дальше начнется оттепель и потепление к "плюсам". И хотя ситуация будет непростой - все же резкая смена погоды, однако вся эта морозная темная печальная тревога тяжелых февральских дней приближает нас грядущим потеплением к весне", - резюмировала синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак

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