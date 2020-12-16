Оттепель охватила почти всю Украину: синоптик рассказала, какая погода ждет дальше
Интересно, что сейчас температура почти не будет изменяться ни днем, ни ночью.
Оттепель охватила практически всю Украину. Температура воздуха будет колебаться около нуля.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Завтра, 17 декабря, где-то перескочит к "плюсам", на юге и западе +1°...+5°, где - то- например, в восточных областях, спустится до небольших "минусов", 0°...-3°", - написала она.
Синоптик отметила, что сейчас температура воздуха будет примерно одинаковой в течение всех суток. Осадков не предвидится.
В Киеве 17 декабря будет облачно, однако без существенных осадков. Туман будет добавлять влажности и серости. Температура воздуха ночью 0°... -1°, днем 0°...+2°.
Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без существенных осадков будет доминировать до конца недели.
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- Винница+2°... 0°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск-3°... -6°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+4°... 0°