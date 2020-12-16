Оттепель охватила почти всю Украину: синоптик рассказала, какая погода ждет дальше

12:22, 16 декабря 2020
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Интересно, что сейчас температура почти не будет изменяться ни днем, ни ночью.

В Украине снова ожидаются туманы и влажность / фото УНИАН
В Украине снова ожидаются туманы и влажность / фото УНИАН

Оттепель охватила практически всю Украину. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Завтра, 17 декабря, где-то перескочит к "плюсам", на юге и западе +1°...+5°, где - то- например, в восточных областях, спустится до небольших "минусов", 0°...-3°", - написала она.

Синоптик отметила, что сейчас температура воздуха будет примерно одинаковой в течение всех суток. Осадков не предвидится.

В Киеве 17 декабря будет облачно, однако без существенных осадков. Туман будет добавлять влажности и серости. Температура воздуха ночью 0°... -1°, днем 0°...+2°.

Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без существенных осадков будет доминировать до конца недели.

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Автор: Елена Пилипчак

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