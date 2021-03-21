"Еще будет подмораживать": синоптик сделала неутешительный прогноз на завтра
В понедельник на большинстве территорий страны ожидаются мокрый снег и дождь.
Понедельник принесет в Украину влажную прохладную погоду.
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Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, мокрый снег или дождь ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных, а также на юге Одесской области и Крыму. На остальной территории Украины - без существенных осадков.
"Температура воздуха будет оставаться низкой - днем около 2-6 градусов тепла; на Юге, Востоке и местами в Центре до +9 градусов. А ночью в большинстве областей Украины еще будет подмораживать", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
По прогнозу синоптика, в Киеве завтра ожидается периодически мокрый снег, в течение дня не выше +3...+5 градусов.
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