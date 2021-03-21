"Еще будет подмораживать": синоптик сделала неутешительный прогноз на завтра

19:25, 21 марта 2021
389

В понедельник на большинстве территорий страны ожидаются мокрый снег и дождь.

Прогноз погоды на понедельник, 22 марта / фото Dmitriy Protsenko, flickr.com
Прогноз погоды на понедельник, 22 марта / фото Dmitriy Protsenko, flickr.com

Понедельник принесет в Украину влажную прохладную погоду.

В Алжире произошло сильнейшее землетрясение, люди в панике выбегали на улицу (видео)

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мокрый снег или дождь ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных, а также на юге Одесской области и Крыму. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

"Температура воздуха будет оставаться низкой - днем около 2-6 градусов тепла; на Юге, Востоке и местами в Центре до +9 градусов. А ночью в большинстве областей Украины еще будет подмораживать", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

По прогнозу синоптика, в Киеве завтра ожидается периодически мокрый снег, в течение дня не выше +3...+5 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикпогода на завтра
viber
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
53 %
766 мм
3.5 м/с
1 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь