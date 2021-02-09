Завтра на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица
В большей части Украины снег, местами с дождем.
Завтра на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.
В Киеве в "схватку" с непогодой вступил БТР (фото)Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, завтра в большей части Украины снег, кое-где с дождем.
В частности, в западных, северных и центральных областях снег, местами значительный снег, а в Кировоградской и Днепропетровской областях днем с дождем.
В то же время в южных, восточных областях и в Крыму ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь.
В ГСЧС отмечают, что в центральных областях местами гололед, на дорогах страны, кроме юга, гололедица, а также в центральных, восточных и южных областях ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-востоке на юго-западный, 7-12 м/с, на юго-востоке порывы 15-18 м/сек.
Температура ночью 3-8° мороза, в северной части местами 9-14° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 2-7° мороза, в центральных, восточных, Закарпатской областях и на высокогорье Карпат 0-5° тепла, в южных областях 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму – 10-15° тепла.
На Киевщине ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.
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