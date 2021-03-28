В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями - синоптик
В начале недели в Украине похолодает, но ненадолго.
Сегодня на большей части территории Украины будет тепло, до 15 градусов, однако холодный атмосферный фронт принесет снижение температуры в западные области - до +6+9 градусов.
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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, дожди пройдут на Западе, Севере, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории будет преимущественно сухо.
В Киеве днем тепло, до 13 градусов, однако ближе к вечеру вероятен дождь.
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- Донецк+11°... -2°
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