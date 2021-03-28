В Украину идет холодный атмосферный фронт с дождями - синоптик

10:36, 28 марта 2021
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В начале недели в Украине похолодает, но ненадолго.

Синоптик прогнозирует дожди в Украине / фото ua.depositphotos.com
Синоптик прогнозирует дожди в Украине / фото ua.depositphotos.com

Сегодня на большей части территории Украины будет тепло, до 15 градусов, однако холодный атмосферный фронт принесет снижение температуры в западные области - до +6+9 градусов.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, дожди пройдут на Западе, Севере, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории будет преимущественно сухо.

В Киеве днем тепло, до 13 градусов, однако ближе к вечеру вероятен дождь. 

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Автор: Дмитрий Захаров

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