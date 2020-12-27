Сильный ветер и дождь со снегом: синоптик рассказала о погоде на завтра
Ночью прогнозируется минусовая температура, которая днем значительно поднимется.
В Украине в понедельник, 28 декабря, ухудшатся погодные условия. Почти всю территорию страны охватит сильный ветер. К тому же ожидаются значительные осадки, в частности, мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололеде в КиевеПо ее словам, главным ньюмейкером завтрашнего понедельника будет ветер. Он будет сильным, юго-восточного направления до 15-20 м/с, а местами даже до 25 м/сек.
Температура воздуха ночью прогнозируется 0℃...-5℃, на востоке до -6℃...-9℃, на юге 0℃...+3℃. Днем в Украине ожидается 0℃...+4℃, в западных областях и в Одесской области +5℃...+ 9℃, в восточной части, на Днепропетровщине, Полтавщине и Сумщине будет -1℃...-4℃.
"Дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в большинстве областей Правобережья, на Левобережье - без существенных осадков. В Киеве понедельник обещает быть с сильным юго-восточным ветром и с дождем, кое - где возможен мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед", - добавила Диденко.
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