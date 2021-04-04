В Украину возвращаются снегопады: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует крайне неблагоприятную погоду на следующей неделе, особенно в среду и четверг.
Следующая неделя принесет в Украину похолодание и осадки. Даже может пойти снег.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, уже во вторник начнет заходить в западные области холодная воздушная масса, которая распространится в течение Благовещения и 8 апреля дальше по Украине. А с юга пригонит активный циклон с осадками.
Осадки и невысокая температура: синоптик рассказала о погоде на понедельник
"Объединившись, влажный циклон с юга и холодная воздушная масса с севера (по предварительным прогнозам), обусловят крайне неблагоприятную погоду в среду-четверг: местами сильные осадки и штормовой ветер", - рассказала синоптик.
Также она прогнозирует на западе, севере и кое-где в центральных областях снегопады и налипание мокрого снега.
"Восток, Юг и значительная часть Центра получат от циклона дожди, потому что там будет гораздо теплее, и сильный, до штормового, ветер", - рассказала Диденко.
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