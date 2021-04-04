В Украину возвращаются снегопады: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует крайне неблагоприятную погоду на следующей неделе, особенно в среду и четверг.

Прогноз погоды на неделю / фото Reuters

Следующая неделя принесет в Украину похолодание и осадки. Даже может пойти снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже во вторник начнет заходить в западные области холодная воздушная масса, которая распространится в течение Благовещения и 8 апреля дальше по Украине. А с юга пригонит активный циклон с осадками.

Читайте также Осадки и невысокая температура: синоптик рассказала о погоде на понедельник

"Объединившись, влажный циклон с юга и холодная воздушная масса с севера (по предварительным прогнозам), обусловят крайне неблагоприятную погоду в среду-четверг: местами сильные осадки и штормовой ветер", - рассказала синоптик.

Также она прогнозирует на западе, севере и кое-где в центральных областях снегопады и налипание мокрого снега.

"Восток, Юг и значительная часть Центра получат от циклона дожди, потому что там будет гораздо теплее, и сильный, до штормового, ветер", - рассказала Диденко.

Вас также могут заинтересовать новости: