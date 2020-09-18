Погода на выходные: в ближайшие дни в Украине немного потеплеет, без осадков

Ожидается сухая погода. В воскресенье потеплеет до +20°...+22°.

Погода в Украине 19 и 20 сентября / фото REUTERS

В ближайшие выходные, 19 и 20 сентября, в Украине прогнозируется небольшое потепление, без осадков. В большинстве областей будет ясная погода или облачно с прояснениями.

Читайте также Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и резкое похолодание - синоптик

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +21°, солнечно. В воскресенье солнечно, +7°...+20°.

Во Львове в субботу без осадков, ночью +5°, днем +19°, переменная облачность. В воскресенье будет облачно с прояснениями, +6°…+20°.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +18°, без осадков, небольшая облачность. В воскресенье ночью +7°, днем +20°, переменная облачность.

В Виннице в субботу будет солнечно, температура воздуха +5°...+21°. В воскресенье до +21°, без осадков, небольшая облачность.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +13°...+24°, небольшая облачность.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +19°. В воскресенье небольшая облачность, +4°...+19°.

В Днепре в субботу без осадков, переменная облачность, температура ночью +9°, днем +20°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +6°...+22°.

В Симферополе будет ясно, +9°...+21°. В воскресенье +10°...+24°, будет ясно и безоблачно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают облачную погоду с прояснениями, температура ночью +7°, днем +18°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, температура до +24°.

В Краматорске в субботу ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье температура до +21°, ясно и безоблачно.

В Северодонецке завтра без осадков, солнечно, температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +4°...+21°, без осадков.

Погода в Украине 19 сентября / фото УНИАН

Погода в Украине 20 сентября / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +17°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность, ночью +4°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +5°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +19°. В воскресенье температура до +20°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +20°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +7°…+21°, без осадков.

В Затоке в субботу будет ясная и безоблачная погода, ночью +12°, днем +22°. В воскресенье солнечно, температура до +24°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +20°, в воскресенье будет ясно и безоблачно, температура воздуха +8° …+24°.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости: