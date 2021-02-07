Штормовой ветер, снег, гололед: на Украину надвигается непогода
В Киеве 8 февраля ожидается значительный снегопад и метель.
Сегодня в ряде областей Украины ухудшатся погодные условия, синоптики предупреждают о снеге, сильных порывах ветра и гололедице.
Сильные морозы и снегопады: синоптики сделали прогноз погоды на 7 февраля
Соответствующее предупреждение Укргидрометцентра обнародовано на сайте ГСЧС. В частности, 7 февраля в Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег (на Закарпатье с дождем); гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).
А уже 8 февраля погода ухудшится в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях. Ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см). На Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях - снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности – желтый).
В Киеве 8 февраля значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица (І уровень опасности – желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16 градусов мороза, днем 7-10 градусов мороза.
7-8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесчины, значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза, в северных областях местами до 20-24 градуса, днем до 8-13 градусов мороза; в южных областях ночью 5-10 мороза, днем от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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