Погода в Украине на неделю: на смену "адской" жаре придет похолодание (карта)
Похолодание начнется со среды.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается небольшое похолодание.
В понедельник в Украине без осадков. На юге и востоке до +38°, в остальных регионах до +29°...+37°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на востоке до +39°.
В среду, 8 июля, практически без осадков. Самая жаркая погода будет на востоке - до +38°. В остальных регионах до +19°...+30°.
В четверг в Украине похолодает. Ночью по стране температура +11°…+17°, днем до +30°.
В пятницу без осадков. Днем на юге до +33°, в остальных регионах до +32°.
11 и 12 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +16°…+20°. Днем температура по стране +23°...+34°. В воскресенье ночью на западе температура до +11°, днем в Украине от +18° до +34°.
Народный прогноз погоды в Украине
6 июля - мученицы Агриппины, (Аграфены). С этого дня начинается "купальный сезон".
На Западе Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов
7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.
8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.
9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.
10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).
11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.
12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+29°... +18°
- Днепр+37°... +21°
- Донецк+38°... +19°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+37°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +16°
- Киев+30°... +19°
- Кропивницкий+34°... +20°
- Луганск+38°... +19°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +14°
- Николаев+36°... +21°
- Одесса+35°... +23°
- Полтава+35°... +20°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+34°... +22°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+28°... +16°
- Харьков+34°... +22°
- Херсон+38°... +22°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+30°... +18°