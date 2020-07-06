Погода в Украине на неделю: на смену "адской" жаре придет похолодание (карта)

Похолодание начнется со среды.

На этой неделе в Украине спадет жара / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается небольшое похолодание.

В понедельник в Украине без осадков. На юге и востоке до +38°, в остальных регионах до +29°...+37°.

Прогноз на 6 июля / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на востоке до +39°.

Прогноз на 7 июля / УНИАН

В среду, 8 июля, практически без осадков. Самая жаркая погода будет на востоке - до +38°. В остальных регионах до +19°...+30°.

Прогноз на 8 июля / УНИАН

В четверг в Украине похолодает. Ночью по стране температура +11°…+17°, днем до +30°.

Прогноз на 9 июля / УНИАН

В пятницу без осадков. Днем на юге до +33°, в остальных регионах до +32°.

Прогноз на 10 июля / УНИАН

11 и 12 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +16°…+20°. Днем температура по стране +23°...+34°. В воскресенье ночью на западе температура до +11°, днем в Украине от +18° до +34°.

Прогноз на 11 июля / УНИАН

Прогноз на 12 июля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

6 июля - мученицы Агриппины, (Аграфены). С этого дня начинается "купальный сезон".

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7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.

8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).

11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.

12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

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