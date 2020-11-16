Некоторые области накроет снег: погода в Украине на неделю (карта)

На этой неделе в Украине ожидается не только снег, но и дождь.

На этой неделе в Украине ожидается снег и дневной "минус" / фото УНИАН

На этой неделе в Украине будет идти небольшой снег, иногда - с дождем. При этом значительно не похолодает: температура днем не опустится ниже -2°. В понедельник в четверг в большей части областей будет солнечно.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Так, в понедельник, 16 ноября, мелкий дождь ожидается только в Житомирской и Винницкой областях. В Днепре возможен небольшой снег. На большей часте территории страны - пасмурно. Солнце покажется только на Львовщине, Ривненщине, в Черновцах и Симферополе.

Погода на 16 ноября / фото УНИАН

Во вторник западную и южную части Украины накроет дождями и мокрым снегом. Снегопад также ожидается и в Киеве. Температура воздуха составит -5°...+8°.

Погода на 17 ноября / фото УНИАН

В среду осадки покинут страну. Небольшой дождь пройдет только на Одещине. На всей остальной территории - облачно с прояснениями. Температура останется без изменений - дневной минимум составит -1°.

Погода на 18 ноября / фото УНИАН

В четверг на востоке и в центре Украины покажется солнце. Без осадков.

Погода на 19 ноября / фото УНИАН

В пятницу тучи затянут небо и принесут в западную и северную части страны небольшой снег. Температура, фактически, останется без изменений.

Погода на 20 ноября / фото УНИАН

В субботу мокрый снег переместится в центр и на восток Украины. Холоднее всего будет в Сумах и Ивано-Франковске - днем темепература не поднимется выше +1°.

Погода на 21 ноября / фото УНИАН

В воскресенье осадки уйдут, а небо останется таким же облачным. Температура днем будет колебаться в районе +1°...+5°.

Погода на 22 ноября / фото УНИАН

Народный прогноз

16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая. Если печеный хлеб на улице замерзнет, то скоро морозы будут. Дрова в печи горят сильно и пламя летит в трубу с ревом — к буре. Облака плывут низко — ожидай стужу.

17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.

18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман — будет тепло. Иней на деревьях — скоро будет мороз.

19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.

20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Михаил в переводе с иврита — "подобный Богу". Гавриил с иврита — "крепость Божия, муж Божий". Если Михаил дождем служит — хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней — на большие снега, а туман — на оттепель. Если оттепель — не жди санного пути к Николаю (19 декабря). Как на Михаила ветер с полудня, то будет тепло и до полдекабря. День на Михаила хмурый и на деревьях иней — к хорошему урожаю. От Михаила зима морозы кует. Если на Михаила ночь ясная, то будет зима снежная и красная.

22 ноября — Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Раньше люди считали, что с Матроны зимней зима встает на ноги и морозы прилетают от железных гор. Замерзают водоемы, появляется снеговой покров, но приметили: Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Если в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет. Иней на древах — на морозы, туман — на оттепель. Облачная, снежная погода предполагает ненастный май, иней — урожай овса, дождь — пшеницы. Каков иней на деревьях, таков и цвет на хлебе.

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